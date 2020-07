Por el asueto administrativo declarado en festejo del 447° aniversario de la fundación de la Ciudad de Córdoba, los servicios funcionarán con ciertas restricciones.

Transporte

Tanto el transporte urbano como interurbano desde y hacia la ciudad de Córdoba se encuentran de paro por tiempo indeterminado, por lo que los coches no circularán hasta nuevo aviso.

Basura

El servicio de recolección domiciliaria de residuos funcionará normalmente, al igual que los servicios de barrido y limpieza.

ITV

Las tres plantas de Inspección Técnica Vehicular atienden con sistema de turnos de 8 a 16, previo registro en itvcordoba.com.ar.

Estacionamiento medido

Estacionar en sectores del Servicio de Estacionamiento Medido municipal será libre y gratuito durante el 6 de julio. Los autos particulares podrán estacionar en los sectores donde el cordón es de color amarillo, no así en los cordones rojos. Se sostienen las prohibiciones de estacionar sobre ingreso de cocheras, paradas de transporte público y espacios para emergencias.

Comercios

De acuerdo con un relevamiento realizado por la Cámara de Comercio de Córdoba, la mayoría (65%) de los comerciantes ha manifestado que abrirá sus puertas con normalidad, mientras que un 30% lo hará media jornada. Total (95%). Los empleados cobrarán como un día habitual por tratarse de un asueto administrativo.

Bancos

En la ciudad de Córdoba no habrá actividad bancaria en Bancor el lunes 6 por celebrarse el aniversario de su fundación.

Justicia y administración pública

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) no adhirió al asueto administrativo municipal previsto para el lunes 6 de julio de 2020, por lo que habrá actividad normal en la justicia provincial. Los tribunales federales no prestarán servicios por adherir al día no laborable.

El Ejecutivo provincial declaró el próximo 6 de julio de 2020 como día no laborable para la Administración Pública Provincial, en todo el ámbito de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, por lo que ese día no habrá prestación de servicios. En igual caso sucede con la Municipalidad de Córdoba.