La sensación de angustia ya es una situación generalizada en toda la población, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19. La decana de la Facultad de Psicología de la UNC, Patricia Altamirano, dialogó con la Crónica Matinal de Canal 10 sobre la angustia y cómo afrontarla.

"Ahora luego de dos meses de cuarentena lo que tenemos es una angustia consolidada y que no está vinculada al virus, sino al confinamiento, la sensación de no futuro, de que nos controlan, que no controlamos nuestra vida, que el control viene de afuera, muchas veces la misma política de Estado, la sensación de que no podemos decidir, que no sabemos qué va a ocurrir, que tenemos que trabajar más, que tenemos menos recursos económicos, que el aburrimiento muchas veces puede con nosotros, a algunos los irrita, a otros los deprime, de manera tal que la situación es muy complicada", explicó Altamirano.

"A su vez, lo que nosotros llamamos la identidad digital, de estar todo el tiempo a través de la pantalla, todo nuestro relato de vida tiene que ver con una pantalla, con una aplicación, nos comunica pero no nos conecta, en muchos casos se reduce con una acción corporal, un gesto, y en ese sentido estamos con algunos problemas", agregó.

Qué hacer frente a la angustia

"Los psicólogos y psicólogas no le tenemos miedo a la angustia, nos parece que en general es un sentimiento de estar atentos, nos preocupa pero todos y todas tenemos recursos para hacer algo con ella", dijo la psicóloga.

Habló acerca de no tratar de seguir recetas de otras personas, es decir no intentar realizar actividades que no son parte de nuestras costumbres.

"A mí me parece que nadie puede decirle a alguien que nunca hizo gimnasia, nunca se ocupó de rutinas que tienen que ver con la gimnasia, a la angustia no la controlamos haciendo una cosa que no sabemos hacer".

Para Altamirano la crisis se debe abordar de la misma manera que se lo ha hecho en otras ocasiones, o desarrollar nuevos recursos.

"Lo que hay que hacer es relativamente sencillo, hay que pensar en otras situaciones donde uno controló esa angustia, que aparte son diarias porque angustia tenemos todo el tiempo".

"Miedo y angustia, sobre todo angustia, es una sensación que si uno la reflexiona puede detectar qué hace, es decir algunos se ponen a ver televisión, otros hacen gimnasia, otros idean una dieta, otros se enojan con las personas que tienen cerca", ejemplificó la profesional.

"Uno no puede dar una serie de tips sobre cómo solucionar la angustia", manifestó.

"El servicio que tenemos y que fue el primero que salió en Córdoba con el apoyo de todas las instituciones, hoy está bastante consolidado", dijo acerca del servicio de acompañamiento que ofrece a la comunidad.