En la ciudad de Córdoba ya no es necesario llevar la Red Bus ni la SUBE para viajar en colectivo. Ahora, los pasajeros pueden abonar el pasaje simplemente acercando el código QR de Mercado Pago al lector del ómnibus, sin necesidad de NFC, recargas anticipadas ni conexión a Internet.

Según datos difundidos por la plataforma, más de 8 de cada 10 usuarios consideran que es más sencillo y veloz que los métodos tradicionales. Además, el 64 % lo prefiere porque elimina la preocupación de quedarse sin saldo en la tarjeta.

Ver: SUBE: desde ahora, el pasaje podrá abonarse con el QR de la aplicación

¿Cómo funciona?

Abrir la aplicación de Mercado Pago y seleccionar la opción “Pagar viaje con QR”. Elegir el medio de pago: saldo en cuenta, tarjeta de débito o crédito. Acercar el código QR al lector del colectivo… ¡y listo! El viaje queda automáticamente abonado.

Este nuevo sistema ya está disponible en distintas líneas de transporte urbano de Córdoba y se suma a las opciones de pago digital que avanzan en todo el país.