Con el comienzo del ciclo lectivo, los alumnos tendrán algunos días con clases presenciales. Pero, ¿qué pasa cuando no tienen que ir a la escuela y los padres deben trabajar?

El Ministerio de Trabajo de la Nación oficializó en la resolución 60/2021: "se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, tanto los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo como los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual".

Es decir, un adulto encargado podrán pedir una licencia justificada cuando los niños no tengan clases presenciales o tengan jornadas reducidas.

En dicha resolución se indica que el padre, madre o responsable a cargo que solicite la licencia "deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora". Y que para permitir el adecuado control, deberá completar una declaración jurada que deberá contener:

1. Los datos del niño, niña o adolescente

2. Grado o año que cursa y datos del establecimiento educativo al que concurre.

3. El régimen de presencialidad que se haya dispuesto en esa institución.

4. La declaración de que su presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, los días en que no concurran a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo.

La resolución aclara que solamente uno de los padres puede pedir la licencia, no ambos.