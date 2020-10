En los últimos meses las personas en general se preguntaron cómo iba a ser soportar usar los tapabocas en pleno verano. Hoy las altas temperaturas de a poco van llegando y comenzamos a contestar esa pregunta.

Para ser más preciso sobre el tema, el dermatólogo Javier Consigli habló en Crónica Matinal de Canal 10: "El barbijo ya ha ocasionado en el invierno algunos problemas y seguramente ahora en el verano van a aumentar un poco más por la retención de humedad y el calor que van a generar mayores afecciones".

Además, Consigli comentó que el barbijo quirúrgico que normalmente utilizan los médicos es de celulosa y polipropileno pero en general la gente no utiliza ese, sino que usan tapabocas caseros: "Si bien el material no es el ideal cumple la función de evitar parcialmente la propagación del virus".

Con respecto al material ideal para el barbijo, explicó que se recomienda usar mascarillas de un material de mejor tolerancia para la piel, como es el algodón, y evitar los sintéticos, como el nylon y el poliester ya que retienen más humedad y calor.

Por otra parte, remarcó la importancia de no utilizarlo en todo momento de forma necesaria: "Hay que quitárselos cuando no sea indispensable, el barbijo está ideado para evitar la propagación del virus cuando tenemos cercanía física con otra persona, cuando esto no pasa lo ideal es quitárselo y mantener la cara libre y ventilada".

Por último, destacó la importancia de mantener higienizado tanto el tapabocas como la cara, aunque esta última "no más de dos o tres veces al días porque un exceso de higiene deshidrata la piel y es contraproducente". Además explicó que es recomendable el uso de una crema liviana durante el día para mantener la hidratación de la piel.