Este lunes inicia la cuarta fase de la cuarentena en todo el país, excepto la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La "reapertura progresiva" define una movilización de hasta el 75% de la población y las excepciones son reguladas por los gobierno provinciales y municipales.

De esta manera, varias ciudades del país se preparan para la reapertura de varias actividades económicas, entre ellas el comercio. Las medidas sanitarias son común entre todas: mantener la distancia social, usar tapabocas, no usar el transporte pública y la desinfección de las superficies. No obstante, los protocolos y decisiones gubernamentales sobre cuáles actividades deben reactivarse van variando.

Río Cuarto

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que desde el lunes podrán reabrir los comercios en la capital alterna cordobesa y otras ciudades del interior de Córdoba.

Los horarios serán de 14 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 8 a 13. Estos horario buscan descomprimir la presencia de las personas ya que la actividad bancaria y las obras privadas funcionan por la mañana.

Los escribanos, contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, agrimensores, corredores inmobiliarios, gestores matriculados y martilleros podrán trabajar de manera presencial solamente dos días a la semana y sin empleados.

No obstante, la flexibilización todavía no abarca algunas actividades que suponen concentración de personas o contacto cercano entre ellas como peluquerías, gimnasios, escuelas, eventos culturales, etc.

Ciudad de Buenos Aires

A pesar de que la CABA continúa en la etapa 3, dispuso, con acuerdo del Gobierno Nacional, un plan progresivo para reactivar el comercio.

A partir del martes 12 de mayo, los comercios podrán abrir de lunes a viernes de 11 a 21 horas como máximo. Los locales habilitados son los comercios de "cercanía" e incluye: librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.

Por otro lado, los locales gastronómicos (bares, restaurantes, etc.) podrán implementar un sistema "para llevar" de lunes a lunes. En la construcción, sólo se permitirán excavaciones y demoliciones de 6 a 14 horas, de lunes a viernes.

Para el jueves se habilitarán la joyería, relojería, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y resto de comercios minoristas excepto indumentaria y calzado.

La asistencia a estos comercios estarán reguladas en función del número final del DNI. Los pares los días pares y los impares, los días impares, de lunes a viernes.

Para asegurar el distanciamiento social, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el corte parcial o total de 100 calles para uso peatonal.

Tucumán

Con 41 casos y 4 fallecidos, las localidades de la provincia de Tucumán se preparan para reabrir varias actividades. De manera similar a Córdoba, se habilitarán la reapertura de comercios de lunes a viernes de 16 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13. Las actividades incluyen también concesionarias, inmobiliarias y peluquerías (con turno).

Los comercios deben garantizar el distanciamiento social de sus clientes (una persona por cada 16 metros cuadrados) y la desinfección. Las empleadas domésticas pueden volver a trabajar con autorización escrita por el COE.

Rosario

El gobernador Omar Perotti confirmó la rehabilitación de algunas actividades desde el lunes. La atención tendrá que llevarse a cabo con distanciamiento, tapabocas y medidas sanitarias en ingresos y egresos de los clientes o pacientes.

La ciudad de Rosario hace dos semanas que no tiene casos nuevos. En tanto, la provincia registró 244 enfermos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 194 ya fueron dados de alta.

Bancos, correo y locales de cobranza funcionarán por la mañana mientras que los comercios y actividad de profesionales lo harán por la tarde. Los comercios del centro lo harán de lunes a viernes de 13 a 19 y sábado de 9 a 14. Por otro lado, los locales barriales podrán abrir también de 17 a 21 horas.