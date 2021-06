A lo largo de la historia reciente, la ciudad de Córdoba ha recibido varias nevadas pero, en general, la capital urbana debe esperar varios años entre un evento y otro para disfrutar del espectáculo de poder tener nevadas copiosas.

El fragmento del micro “Memorias de Córdoba: imágenes de archivo”, producido por la Facultad de Artes y la Facultas de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), repasa la crónica que realizó el periodista Carlos Eschoyez para Canal 10 sobre una inusual nevada ocurrida en 1974.

El Centro de Conservación y Documentación Audiovisual (CDA) de la UNC, recupera, preserva, analiza, documenta y pone a disposición del público, material audiovisual del Noticiero Canal 10 de los Servicios de Radio y Televisión (SRT-UNC) entre 1962 y 1980.

El 22 de julio de 1974, Eschoyez muestra desde el Aeropuerto de Córdoba y diferentes lugares de la ciudad cómo se producía la caída de copos sorprendiendo a los cordobeses después de 13 años de espera.

“Estamos en el Aeropuerto Córdoba, son las 10 de la mañana y desde las 6 de la mañana tenemos en Córdoba una precipitación de nieve no muy común en la ciudad, porque la última nevada grande fue en el año 1958 y la última caída, aunque no fue tan importante, fue en 1961, es decir que hace exactamente 13 años que no nevaba en Córdoba”, con estas palabras, Eschoyez arrancaba la crónica para Canal 10 destacando el carácter excepcional de la nieve en la ciudad, algo que se repitió anoche y que sigue siendo un raro espectáculo para los vecinos de la ciudad capital que en este 2021, volvieron a esperar 14 años para disfrutar del espectáculo blanco de los copos de nieve.