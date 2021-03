A los nueve tuvo que salir a trabajar y no pudo terminar el colegio, por eso no sabe leer ni escribir. A lo largo de su vida se dedicó a trabajos rurales que no le dieron la posibilidad de tener la independencia económica que deseaba para su vejez. Por eso, lejos de lamentarse, decidió buscar una nueva oportunidad. Sus años fueron los que seguramente le dieron el impulso para tomar la decisión y pedirle a su bisnieta ayuda para armar su primer curriculum.

La empresa elegida fue un frigorífico de su ciudad, donde varios integrantes de su familia trabajan. Allí lo recibió la jefa de recursos humanos, Juliana Araujo, quien compartió la historia en su cuenta de Facebook y en muy poco tiempo se viralizó.

“Doña María de 101 años, es una mujer empoderada, que le pidió a su bisnieta que me entregara su currículum porque quiere trabajar para no depender de nadie para comprar sus vinos. Una lección de valentía, fuerza e independencia para todas nosotras”, escribió Araujo en la publicación.

A partir de la viralización de la historia, todo cambió para María Cardoso. Recibió un mensaje de una bodega productora de vinos que donará todos los meses botellas del zumo de uvas para ella.

Además de recibir propuestas de empresas y bodega, recibió una que no la imaginaban en la familia: ser influencer digital para una marca de vinos.

Pâmela Cristina Matias Gomes, la bisnieta, describió lo sucedido: “Nos contactaron, les contamos toda la historia y el dueño de la marca de vinos nos hizo una videollamada. Habló mucho con mi abuela y se enamoró de ella. Dijo que quería darle trabajo y le preguntó si le gustaría ser catadora de vinos”.

El dueño de la empresa vitivinícola, Diogo Cortez, contó por qué decidió contactarla: “Vi la historia en internet y pensé que era increíble, tiene mucho que ver con la marca que estoy construyendo. Luego llamé a Doña María y hablamos. Ya le envié los vinos, luego ella los probará y, si todo va bien, será nuestra ‘influencer’ en todas nuestras redes sociales”. La idea es pagarle un salario por los videos que realicen donde María pruebe los vinos y haga comentarios sobre ellos. La primera producción será para el Día de la Mujer a modo de homenaje por considerarla “el mejor ejemplo de los últimos tiempos para una mujer que piensa diferente, lucha por lo que ella quiere y que, incluso a su edad, quiere comprar sus vinos sin depender de nadie”.

A través de un video que difundió la familia, María transmitió su emoción y dijo: “Estoy feliz, me están dando valor. Me dan ganas de llorar”.