En el marco un paro previsto para el 10 de noviembre por parte de distintas entidades que representan a los equipos de salud de Córdoba, desde el Consejo de Médicos advirtieron que hay un estado de alarma por la cantidad de profesionales muertos y contagiados y por el agotamiento que está sufriendo el personal.

En declaraciones a Cadena 3, el vicepresidente de la entidad Héctor Oviedo, indicó que hace meses que vienen advirtiendo sobre el agotamiento de los profesionales que enfrentan a la pandemia en la primera línea de batalla.

“Desde un principio de la pandemia dijimos que esto iba a ocurrir porque la gente se cansa, nos enfermamos y en muchos casos nos morimos”, lamentó.

En concordancia con lo manifestado por otras agrupaciones, Oviedo apuntó contra las flexibilizaciones que dispuso el gobierno de Córdoba: la posibilidad de desplazarse entre departamentos, y sobre todo la llegada del turismo, lo cual, entiende, generaría más contagios de Covid 19.

Trabajadores de la salud convocan al paro el 10 de noviembre

Sostuvo que se deja toda la responsabilidad en los cuidados individuales. “Si no me cuido yo, no cuidamos a la gente que quiero. Es una cadena y como sociedad esta situación nos interpela”, reflexionó. Por otro lado, dijo que esta situación deja en evidencia el abandono de décadas del sistema de salud, y aseguró que en la actualidad “no llegan a 300 los médicos terapistas en Córdoba”.

“Cuando comenzó la pandemia nos pusimos a disposición de todos los gobiernos e incluso iniciamos un curso de terapistas de Covid, algunos tomaron el pulso y otros no, pero no es un cambio de meses sino de décadas”, explicó.

"Venimos de años de abandono porque no tomamos conciencia de que la salud es importante. La sociedad no ha sabido defender nuestra profesión, ni trabajo" sostuvo Oviedo.

Finalmente señaló que "al día de la fecha hay 850 médicos infectados, de los cuales 18 fallecieron, y ni miras de un anuncio de aumento o reconocimiento salarial para el sector. Hay colegas con sueldos por debajo de la línea de pobreza y no llegan a los 23 mil pesos por mes”, afirmó.