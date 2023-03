La próxima semana llega un nuevo fin de semana largo, de losllamados “XXL”. Será al celebrarse Semana Santa, lo que implica que la primera semana de abril llega con un fin de semana extendido, del jueves 6 al domingo 9.

Será Jueves Santo y Viernes Santo. Pero, en rigor, el jueves será día no laborable, por lo que gran parte de la población del país tendrá jornada libre (no obstante, al no ser feriado, quienes trabajen no percibirán pago doble por ese día). El viernes, en cambio, es feriado nacional y, por ende, la actividad en general será nula en el país. No así servicios esenciales y, en especial, los destinos turísticos, en los que se espera una importante afluencia de visitantes.

Incluso será feriado nacional, antes, el 2 de abril. por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero, en ese caso, la fecha cae domingo y no se traslada.

Los feriados que quedan del 2023?

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

7 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

26 de mayo: feriado con fines turísticos

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

19 de junio: feriado con fines turísticos

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

21 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (se pasa de la fecha original que es el 17 de agosto)

13 de octubre: Feriado con fines turísticos

16 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (por el 12 de octubre)

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Entre los feriados, estos son los fines de semana largos de 2023?

Abril: jueves 6 al domingo 9.

Mayo: jueves 25 al domingo 28.

Junio: sábado 17 al martes 20.

Agosto: sábado 19 al lunes 21.

Octubre: viernes 13 al lunes 16.

Noviembre: sábado 18 al lunes 20.

Diciembre: viernes 8 al domingo 10 y del sábado 23 al lunes 25.