Este viernes por la mañana marchó una caravana en la ciudad de Villa Carlos Paz, para solicitar la "Emergencia económica y turística".

La movilización, que partió desde la Costanera del lago San Roque, a la altura del Automóvil Club Argentino y avanzó hacia la zona céntrica, estuvo organizada por el "sector turístico autoconvocado", conformado por hoteleros, gastronómicos, comerciantes, propietarios, empleados y prestados turísticos.

Señalaron que la declaración debería contemplar una serie de medidas económicas, ayudas y exenciones impositivas que permitan al sector sobrevivir al “parate” total que sufre el sector a raíz de la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento que se tomaron en consecuencia.

César Weller, uno de los organizadores, afirmó a Carlos Paz Vivo que el sector no quiere que se corte la cadena de pagos. “No pedimos no pagar si no que nos prorroguen los pagos. Necesitamos una mano y que nos escuchen el estado municipal, el provincial y el nacional”, dijo.

Y añadió: “Hay 43 mil personas de Carlos Paz que viven y trabajan del turismo y hoy quedó reflejado acá. Acá llegó gente que está sufriendo. Necesitamos un apoyo y queremos ser escuchados”.