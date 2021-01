Este viernes la Justicia determinó que le falsificaron a Diego Maradona, en el marco de la causa que investiga su muerte, el pasado 25 de noviembre.

El peritaje caligráfico, realizado por la Asesoría Pericial de San Isidro, confirmó que el pedido de la historia clínica en septiembre del 2020 no fue rubricado por el propio astro. A partir de esto la situación del medico neurocirujano, Leopoldo Luque, queda complicada.

Vale recordar que Maradona falleció en su casa en barrio San Andrés, del complejo Villanueva, en Tigre y se cuestionaba si su recuperación en domicilio, tras la operación de un hematoma en la cabeza, era la apropiada.

Los documentos peritados fueron encontrados en un allanamiento a la casa del propio Luque, el 29 de noviembre, donde se pide a la Jefatura Archivo de la Clínica Olivos la entrega de la historia clínica del astro.

"De mi mayor consideración yo, Diego Armando Maradona, me dirijo a usted para solicitar entregue a mi médico personal Dr. Leopoldo Luque, copia de mi historia clínica. Desde ya, muchas gracias", reza el pedido cuya firma no era la del ex campeón mundial.

Los fiscales a cargo evalúan la imputación a Luque por el delito de "uso de documento privado adulterado".