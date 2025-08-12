Estudiantes del Instituto Juvenilia de barrio Zumarán, vivieron una jornada de medios en la UNC.



Los alumnos de 6º A y B del Instituto Juvenilia protagonizaron una experiencia única al visitar los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT Media).



Durante el recorrido, los estudiantes conocieron la planta transmisora y descubrieron cómo se producen y transmiten las señales de Canal 10, Canal U, Radio Universidad 580 AM, 102.3 FM Más que Música y el portal de noticias cba24n.com.ar.





Guiados por el equipo del multimedio público, los chicos pudieron recorrer los estudios de televisión y radio, conocer las redacciones donde trabajan los periodistas y visitar la sala de control, donde el director de cámaras y el equipo de producción coordinan cada detalle de la puesta al aire.





Uno de los momentos más emocionantes fue su participación en vivo en el programa "Mirá quién habla", conducido por César Barraco y transmitido simultáneamente por Canal 10, Radio Universidad y el canal de YouTube Canal 10 Córdoba.



Esta propuesta forma parte de las visitas educativas que SRT Media ofrece a colegios, universidades e instituciones, con el objetivo de acercar a los estudiantes al mundo de la comunicación. Las actividades son coordinadas por Silvana Lovato.



Quienes deseen vivir esta experiencia pueden comunicarse al 0351-5539100 o escribir a recepcion@srtunc.com.ar para reservar un turno.

