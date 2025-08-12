Estudiantes del Instituto Juvenilia de barrio Zumarán, vivieron una jornada de medios en la UNC.
 

Instituto Juvenilia 6° A en Canal 10

Los alumnos de 6º A y B del Instituto Juvenilia protagonizaron una experiencia única al visitar los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT Media).  

Instituto Juvenilia 6° B en Canal 10


Durante el recorrido, los estudiantes conocieron la planta transmisora y descubrieron cómo se producen y transmiten las señales de Canal 10, Canal U, Radio Universidad 580 AM, 102.3 FM Más que Música y el portal de noticias cba24n.com.ar.
 

Instituto Juvenilia 6º B en Canal 10
Instituto Juvenilia 6º B en Canal 10
Foto Silvana Lovato
SRT Media on Instagram: "📚🎥 ¡Jornada educativa a pura comunicación! Los estudiantes de 6º A y B del Instituto Juvenilia visitaron la planta transmisora de SRT Media 🎬🎙, donde se transmiten las señales de la Universidad Nacional de Córdoba: 📺 Canal 10 - 📺 Canal U - 📻 Radio Universidad 580 AM - 🎶 102.3 Más que Música 📰 cba24n.com.ar 👀 Pudieron ver en vivo cómo se hacen los programas de TV y radio, conocer el trabajo de los periodistas 📝 y recorrer la sala del director de cámaras junto al equipo de producción que pone en escena cada programa. 📌 Si sos de un colegio, escuela, universidad o institución, vos también podés vivir esta experiencia 🤩 📞 0351-5539100 📧 recepcion@srtunc.com.ar #VisitaEducativa #SRTMedia #Comunicación #Televisión #Radio"
Instituto Juvenilia 6º B en Canal 10, están en el programa Mirá Quién Habla
Instituto Juvenilia 6º B en Canal 10, están en el programa Mirá Quién Habla
Foto Silvana Lovato


Guiados por el equipo del multimedio público, los chicos pudieron recorrer los estudios de televisión y radio, conocer las redacciones donde trabajan los periodistas y visitar la sala de control, donde el director de cámaras y el equipo de producción coordinan cada detalle de la puesta al aire.

Instituto Juvenilia 6º A en Canal 10
Instituto Juvenilia 6º A en Canal 10
Foto Silvana Lovato



Uno de los momentos más emocionantes fue su participación en vivo en el programa "Mirá quién habla", conducido por César Barraco y transmitido simultáneamente por Canal 10, Radio Universidad y el canal de YouTube Canal 10 Córdoba.

Esta propuesta forma parte de las visitas educativas que SRT Media ofrece a colegios, universidades e instituciones, con el objetivo de acercar a los estudiantes al mundo de la comunicación. Las actividades son coordinadas por Silvana Lovato.

Quienes deseen vivir esta experiencia pueden comunicarse al 0351-5539100 o escribir a recepcion@srtunc.com.ar para reservar un turno.
 