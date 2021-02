Aproximadamente 1000 médicos falta por vacunar en la provincia de Córdoba, afirmó Andrés de León, presidente del Consejo de Médicos.

"Se están anotando diariamente y se están vacunando todos los días por suerte", afirmó en Pensavalle Informa por Radio Universidad.

Aunque el médico afirmó que no hay falta de vacunas, señaló que algunos colegas tienen problemas para sacar el turno debido a la saturación del sistema. Además, agregó: "Pedimos que no se cese la vacunación al personal de salud, los que son mayores de 60 y al personal docente que tiene factores de riesgo".

De León señaló también que hay un grupo "minoritario" de médicos que no se vacunan, ya sea por padecer enfermedades autoinmunes o por desconfianza. Sin embargo, explicó que la vacunación pública de referentes del campo fortaleció la campaña de vacunación.

Sobre el escándalo de vacunas VIP, remarcó: "No me parece justo". "Hemos recibido pedidos de médicos que ya estaban jubilados y le hemos dicho que no, que debían esperar porque la prioridad son lo que están en actividad", concluyó.