Las medidas que establece el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), como impedir el acceso de la gente al centro para limitar la circulación del virus en el Mercado Norte y zonas aledañas, se contraponen con la necesidad de los comerciantes que temen perder su fuente de ingresos.

La interrupción total al tránsito tiene su causa directa en el brote del mercado, donde las autoridades del COE y personal del ministerio de Salud continúan haciendo hisopados para tratar de encontrar nuevos casos de coronavirus.

El problema subyacente se da en el rubro comercial. Muchos locales cercanos están totalmente vallados y no pueden ingresar a retirar mercadería para la venta por internet.

Tal es el caso de Eugenia, una comerciante del sector. "Desde el lunes pasado está vallado y no podemos ni siquiera sacar mercadería. No podemos vender online. Vendo artículos gastronómicos y estamos entre Alvear y Rivadavia", indicó.

Y agregó que se realizaron los hisopados para descartar la enfermedad. "Hay mucha gente que dio negativo y no nos dejan trabajar. El 19 de marzo abrimos por última vez, estuvimos todo abril cerrados, y ahora cuando empiezan a flexibilizar cierran todo de nuevo. No sé cómo quieren que sobrevivamos y el estado no nos ayuda en nada", expresó.

