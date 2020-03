Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad convocó a los miembros retirados de las fuerzas de seguridad del país.

La Resolución 51/2020, que lleva la firma de la ministra Sabina Frederic, instruyó a los altos mandos de Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura Naval a considerar las propuestas de convocar a personal superior retirado “a prestar servicios para brindar apoyo en el desempeño de las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” en el marco de la situación epidemiológica.

La medida alcanzará a quienes no hayan superado los 60 años de edad y tengan un legajo sin denuncias no haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro y no haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en trámite por falta grave, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro.

En tanto, el Gobierno aclaró que tampoco podrán ser propuestos aquellos que se encuentran comprendidos en alguno de los grupos de riesgo.

En tanto, entre los considerandos de la Resolución se destacó que “las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes de este Ministerio requieren del empleo de recursos humanos que superan la nómina de personal que revista en actividad”.

El texto del decreto:

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Instrúyase a los señores Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, Director Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL y Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a someter a consideración del MINISTERIO DE SEGURIDAD las propuestas para convocar a personal superior retirado a prestar servicios para brindar apoyo en el desempeño de las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes de este Ministerio en el marco de lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/2020, 274/2020 y 297/2020, así como las dispuestas por cualquier otra medida dictada en el marco de la situación epidemiológica.