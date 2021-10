El hecho sucedió el miércoles a las 22:30. Giselle trabaja de delivery y tenía que repartir un pedido en Chacabuco al 35. Llega al lugar, entrega el pedido y le quedaban dos más por repartir en otro domicilio.

Allí fue donde apareció el agente policial, le preguntó qué estaba haciendo y ella le respondió que estaba trabajando.

Ella tenía toda su documentación en regla y llamó a su trabajo para avisar de la situación y que estaba demorada. Ahí fue donde comenzó el momento de tensión. El policía le dijo que dejara el celular y le pateó la rueda de la moto con violencia por lo bajo.

Giselle se alejó y le dice que no la podía tocar y comenzó una discusión. "Él me tira la moto con fuerza y empieza a repetir 'por qué me tirás la moto encima?' ", relató la damnificada.

De hecho, en el video se ve como él le explica a sus compañeros que ella le había tirado la moto encima cuando en el otro video se ve que claramente no fue así.

Momentos después llegaron más agentes, ocho según Giselle, y patrulleros. Allí la mujer exigió que concurra al lugar una policía femenina: "Ni bien apareció me esposaron sin darme derecho a llamados ni nada, me introducen en el movil y quedo privada de mi libertad absoluta".

Estuvo una hora arriba del móvil y otra hora en Tribunales II, donde tomaron sus datos y le pintaron los dedos. "Tengo dos causas, una por lesiones y otra por resistencia a la autoridad", especificó la mujer.

Eso más toda la noche que pasó en un calabozo de Tribunales II, de donde salió recién a las 8 de la mañana.

¿Fue violencia de género?

Giselle es una mujer trans y expresó que recibió de forma explícita un destrato relacionado a su identidad sexual:

"Fue humillante el maltrato a mi persona y discrminatorio, todo el tiempo me trataba de caballero. Mi documento dice Giselle Molina"

Además, aún no le devolvieron la moto, su herramienta de trabajo y, como si fuera poco, la empresa para la que trabajaba la desvinculó luego del episodio de anoche bajo el pretexto de reducción de personal