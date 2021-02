El reclamo, prioritario, apunta a entender "cómo funciona un sistema de Salud", y que en las autoridades cordobesas no suelen interpretar.

La referencia es el médico Oscar Atienza , que se mantiene crítico con la forma de administrar la pandemia en la provincia.

El magister en Administración Pública adujo que desde el Consejo de Médicos de Córdoba le remarcaron que existen "mil profesionales de la Salud" que aún no fueron vacunados, pese a su esencialidad.

Y reitera la necesidad de cumplir con las recomendaciones para el inicio de la inmunización: "Es prioritario tener al equipo de salud cubierto para afrontar la segunda ola. Y aún queda mucha gente por ser vacunada".

En diálogo con el programa Mirá Quien Habla , de FM 102.3, cuestionó que "en el interior prácticamente la vacuna no ha circulado", pidió dosis para "120 mil personas" que se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia, pero adujo entender las complicaciones que genera el faltante de vacunas.

"Veo que se han vacunado docentes de nivel Primario y se avanzó con centros universitarios. Hasta desde la Facultad de Derecho hacen un llamamiento a vacunación. Yo digo ¡No !, vacunemos a los esenciales. Entiendo que es un problema de prioridad de la provincia , pero me parece lógico no vacunar aún a docentes que no van a las aulas ", enfatizó.