Córdoba: la Justicia Federal autorizó a sus empleados a retirarse por falta de aire acondicionado

La Justicia Federal de Córdoba autorizó a sus empleados a irse ante la “falta de aire acondicionado”.

En la resolución de presidencia nº30/2023 de la Cámara Federal emitida este lunes 13 de marzo, se expresaron los argumentos.

“En relación a la persistencia de los inconvenientes en el funcionamiento de la maquina enfriadora del sistema de aire acondicionado central del edificio de Tribunales Federales de Córdoba y la imposibilidad de su reparación en el corto plazo, en consideración de las altas temperaturas que se registran en aquellas oficinas que no cuentan con sistemas de aire acondicionado individual (Split), y de conformidad a los antecedentes de este Tribunal, se dispone mientras se mantengan las actuales inclemencias del tiempo y no se haya solucionado los problemas del sistema de aire acondicionado central, la autorización al retiro del personal que no pueda desempeñar sus tareas en sus lugares de trabajo por las altas temperaturas", sostuvo la resolución firmada por Graciela Motesi y Nestor Olmos, presidenta y secretario.

Los dependientes que no soporten el calor, deberán completar su jornada con teletrabajo.

“Debiendo los agentes que procedan a retirarse, cumplir su labor en forma remota conforme lo permite el Sistema Lex100. Sin perjuicio de las guardias mínimas que cada Jefe de Oficina deberá disponer de una correcta atención y servicio de justicia”, finaliza la disposición.