La campaña de vacunación continúa a buen ritmo en todo el país y en la provincia de Córdoba, que entre el lunes y martes alcanzará los 2 millones de dosis aplicadas en total, entre primeras y segundas dosis. De acuerdo a los datos publicados on line en el sitio https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar, en el apartado de estadísticas, hasta el momento se inocularon 1.936.607 dosis en total (1.554.036 corresponden a primeras dosis y 382.571 a segunda dosis) aunque esos números se actualizan hora a hora.

Teniendo en cuenta que el ritmo de vacunación en Córdoba oscila entre las 40 y las 55 mil dosis colocadas diariamente (aunque sábado y domingo decae), los 2 millones de vacunas aplicadas en total, se alcanzarán en el comienzo de esta semana. Paralelamente, el Monitor Público de Vacunación señala que la provincia ya recibió 2.079.304 vacunas, con lo cual tiene stock para seguir inoculando.

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Salud provincial, más del 50% de la población cordobesa mayor de 18 años ya recibió una dosis, mientras que los que recibieron el esquema completo se acercan al 15% del total.

Además, se aguarda para las próximas jornadas la distribución de nuevos lotes por parte del gobierno nacional, habida cuenta de la llegada de vacunas en los últimos días que aún no fueron distribuidas. Hasta el momento, se repartieron en todo el país 25.439.093 dosis de los distintos fármacos contra el coronavirus. Con el arribo del domingo de 768 mil vacunas de Sinopharm, el total de las recibidas llega a 27.615.730, con lo que quedan por distribuir casi 2.200.000 entre las provincias.

Teniendo en cuenta esos datos y el criterio de distribución utilizado para el reparto, basado en el porcentaje de población de cada provincia en relación al total nacional, a Córdoba le corresponderían unas 176 mil vacunas, es decir el 8%, para seguir adelante con la campaña de inoculación durante la semana que comienza.

Cabe señalar, que la provincia tiene un ritmo de vacunación similar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, dos distritos con los que comparten un número similar de habitantes. Mientras en el primer caso, ya aplicó 1.977.376 millones de vacunas, en el segundo ese número alcanza a 1.794.664 dosis inoculadas entre primeras y segundas dosis.

A nivel país, el número total de dosis aplicadas llega a 22.382.746, de las cuales 17.966.575 corresponden a primeras dosis, mientras que 4.416.171 a segundas.

Mientras tanto, se aguarda con expectativa la continuidad de la campaña de vacunación contra el coronavirus, teniendo en cuenta que ya está garantizada para el mes de julio la llegada de 8 millones de dosis de Sinopharm.

También se espera para el mes de julio el arribo de al menos tres millones de Oxford/AstraZeneca, con la sustancia activa fabricada en Argentina y terminadas en Albuquerque y México, como también de otros dos millones de Sputnik V y tal vez un millón de dosis de Sputnik V terminadas en el país por el Laboratorio Richmond. Estas últimas, dependen sólo del control de calidad del Instituto Gamaleya, porque la producción se está cumpliendo en tiempo y forma. En ese caso, el país habrá recibido solamente en julio,14 millones de las distintas vacunas.

Cabe recordar que el mes de junio arrojó el récord de más de 8,4 millones de inoculaciones, lo que sigue ubicando al país por encima del promedio mundial de vacunación cada 100 habitantes que recibieron al menos una dosis.