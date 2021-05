En medio de la escalada de contagios por coronavirus que genera la segunda ola de la pandemia, Córdoba flexibilizaría las actuales medidas estrictas una vez culmine el periodo abarcado por el DNU presidencial el próximo lunes 31 de mayo.

Aunque se esperan anuncios oficiales para las próximas horas, diferentes fuentes del gabinete provincial aseguran que se avanzará hacia un esquema de flexibilizaciones pero manteniendo algunas de las restricciones más severas.

De este modo, habría limitaciones horarias menores a las actuales para actividades y circulación, pero permanecerían cerradas temporalmente las actividades sociales, deportivas y de esparcimiento.

Las medidas buscarían conformar a parte de los comerciantes y gastronómicos que reclaman poder trabajar para evitar el colapso económico del sector. Esta semana hubo marchas en contra de las restricciones anunciadas.

Clases presenciales

En cuanto a la presencialidad escolar, aún no está claro que determinación se adoptará, pero se estima que se mantendría el sistema mixto entre virtualidad y presencialidad, acotando el tiempo de esta última. Sobre este tema, desde el principal gremio provincial, la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), advirtieron que se debería retomar la virtualidad completa hasta que la situación sanitaria salga de la crisis actual y adelantaron que recomendarán no mandar a los alumnos a clases si el Gobierno no cierra las escuelas.

Reuniones importantes

Durante la mañana de este viernes los ministros de Gobierno y de Salud de la Provincia se reunieron con los intendentes de las ciudades más grandes de Córdoba para analizar las medidas a adoptar.

En las próximas horas, los ministros volverán a convocar a la Mesa Provincia-Municipios en la que participan los 427 intendentes y jefes comunales de la provincia para terminar de definir las medidas seguir desde el lunes.

Cierres cortos e intermitentes

Las cifras marcan una curva de contagios en ascenso con récord de casos este jueves y un sistema sanitario muy presionado en cuanto a la ocupación de camas críticas.

Desde la cartera sanitaria, admiten que se analiza la posibilidad de comenzar a aplicar cierres, cortos, intermitentes y focalizados a lo largo del invierno, como una estrategia que también se analiza a nivel nacional para enfrentar la segunda ola de contagios mientras avanza el plan de vacunación.