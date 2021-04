La provincia de Córdoba recibió este jueves dos nuevas partidas de vacunas contra el coronavirus que fueron enviadas por el Gobierno Nacional.

Desde el ministerio de Salud de la Provincia confirmaron que se trata de 50.800 dosis de la vacuna Sinopharm para aplicar como segunda dosis y 10.200 dosis del primer componente de la Sputnik V.

Las vacunas Sinopharm serán aplicadas como segundos componentes a personas que han recibido la primera dosis completando así el esquema de inmunización.

En tanto, las Sputnik V se destinarán a dar continuidad al plan de vacunación que se viene desarrollando y que en esta etapa esta destinado a inmunizar personas mayores de 60 años y pacientes hemodializados.

Los ciudadanos mayores de 60 años que aún no lo hayan hecho, se pueden inscribir para vacunarse sin necesidad de contar con el perfil de Ciudadano Digital (CiDi).

Quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir la vacuna de manera voluntaria contra el coronavirus deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente para asistir, según día y lugar indicado.

Desde el ministerio de Salud, reiteraron que aquellas personas que no cuentan aún con turnos otorgados, no deben asistir a los vacunatorios porque no serán atendidos.