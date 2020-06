Los últimos días de junio parecen conducir al tan mencionado como temido pico de contagios del virus Covid-19 en nuestro país. Los 2.285 casos confirmados este martes, con 35 víctimas fatales, marcaron el punto más alto desde la definición del coronavirus como pandemia.

La elevación de las cifras pone a prueba al sistema sanitario nacional. Especialmente a la zona del AMBA, donde se concentran la gran mayoría de los casos positivos.

Especial consideración merece la ocupación de las camas consideradas críticas. Es decir aquellas destinadas para pacientes que requieren atención en las terapias.

Desde hace semanas el bioinformático y docente universitario Rodrigo Quiroga advierte que la situación nacional amerita una rápida reacción por parte de las autoridades nacionales. Tomando como referencia lo sucedido en Chile, anticipa que el sistema de salud puede colapsar.

"Hace más de un mes venimos advirtiendo sobre esta situación. No se ha puesto en marcha un operativo a gran escala de detección temprana y rastreo de contactos. Recién se empezó la semana pasada, con muy pocos casos en la Ciudad de Buenos Aires", remarca.

En diálogo con Canal 10 el especialista, fuente de consulta de distintos gobiernos, destaca la necesidad de incrementar el rastreo de contactos.

"Es importantísimo para adelantarnos al virus, y es lo que por ahí falló en el AMBA. Provincias como Córdoba o Santa Fe hicieron ese trabajo de manera muy exhaustiva, lo que les permitió ir controlando el número de casos", remarca.

La situación en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se está comprobando una gran circulación del virus, se ha convertido en un riesgo que amenaza con extenderse más allá de los límites de aquella provincia.

"Si la situación se termina de descontrolar allí, corremos riesgo también las demás provincias de sufrir tal cantidad de brotes que no podamos controlarlos. Si pudiéramos mantener un aislamiento ideal de cada una de las provincias entre sí sería buenísimo. Pero no va a suceder. Realmente la situación del AMBA nos tiene que preocupar a todos. En las últimas semanas los brotes en las provincias fueron, casi todos, causados por gente que viajó al AMBA", explica.

Dato clave

Junto al incremento de los casos positivos se da un aumento en la positividad de los tests (es decir, la cantidad personas contagiadas en relación a los tests que se realizan). Por eso Quiroga pider enfocarse en la cantidad de personas internadas.

"El dato clave que empieza a preocupar es el número de camas. La positividad nos hace pensar de que el número de casos ya no es demasiado confiable. Además tiene variaciones muy grandes en muy pocos días. Tenemos que mirar más seriamente la ocupación de camas de terapia intensiva. En ese sentido, en la CABA, en los últimos 12 días pasamos de 111 camas ocupadas de terapia intensiva a 193", analiza.

En ese marco, el doctor en Ciencias Químicas, desmenuza otro dato revelado en las últimas horas: casi siete de cada diez pacientes que deben ser hospitalizados llegan a terapia intensiva sin un diagnóstico previo.

"Eso indica que llega no sólo gente asintomática, sino también presintomáticos. Es decir, gente que todavía no tiene síntomas pero los va a tener y sabemos que las personas son infecciosas 48 horas antes de mostrar síntomas. Ese es el gran peligro, porque si no nos comportamos con mucho cuidado, respetando todas las medidasde cuidad, podemos encontrarnos en una situación muy difícil bien pronto" subraya.

"El hecho de que lleguen tantas personas a terapia sin haber sido hisopadas nos indica que solamente estamos detectando un tercio de los casos graves a tiempo. Ni hablar de los casos leves. Eso un poco es puede haber varias causas, pero una de las principales es que no nos dejemos estar cuando tenemos síntomas", amplía.

Quiroga pide mirar al otro lado de la cordillera para tomar una dimensión del panorama que se puede abrir en escaso tiempo.

"Hace 30 o 40 días en Chile estaban en una situación muy similar a la que tenemos hoy en el AMBA en cuanto al porcentaje de camas ocupadas, al número de casos, a la velocidad con que crecían los casos. Todos sabemos hoy que Chile está con su sistema de salud totalmente saturado", refuerza,

Por ello, repite su sugerencia de retomar la fase más restrictiva en materia de circulación y actividades extrahogareñas.

"Si realmente queremos evitar el colapso del sistema de salud, creo que no hay otra alternativa que volver a fase 1 cuanto antes. No esperar que colapse para después volver a fase1 como hizo Chile. Entiendo que la gente está cansada pero lo difícil es hacerle entender la gravedad de la situación sin que sea grave aún. Es bastante complicado", concluye.