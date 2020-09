Desde este lunes 28, entran en vigencia las medidas restrictivas adoptada por el Gobierno de Córdoba a la cuán adhirieron 46 municipios y comunas, ante el avance de los contagios de coronavirus.

El crecimiento de los contagios, determinó que las autoridades sanitarias definieran restringir la circulación entre las 20 y las 06 de la maña, al menos durante los próximos 14 días.

En ese contexto, la medida afectará particularmente a los locales del rubro gastronómico como bares y restaurantes que verán afectada su actividad en una de las franjas horarias en la que tienen mayor afluencia de clientes.

Cómo será el trabajo

comercios de cercanía y farmacias. Como en las fases iniciales de la primera cuarentena, los negocios de proximidad de escala barrial que venden alimentos y las farmacias quedarán exceptuados del límite horario.

Desde esta noche, los bares y restaurantes podrán trabajar con normalidad entre las 6 de la mañana y las 20 horas, cumpliendo con todos los protocolos de atención y distanciamiento en sus locales.

Entre las 20 y las 23, la nueva disposición no permite que permanezcan habilitados los sectores de mesas para clientes, que deberán permanecer sin actividad desde esa hora. Sin embargo, durante esas tres hora, los locales podrán trabajar con la modalidad de delivery (entregando pedidos a domicilio) y take away (permitiendo que los clientes pasen a retirar pedido por el local para consumir en sus domicilios).

A partir de las 23 horas y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, todos los locales gastronómicos deberán permanecer cerrados sin excepción.

Las comunas y municipios que adhirieron a la medida

De acuerdo a lo informado, los municipios que firmaron el acta para tomar las restricciones horarias hasta el 12 de octubre son los siguientes: Capital, Villa María, Río Tercero, Alta Gracia, La Calera, Villa Allende, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Río Ceballos, Comuna el Manzano, Saldán, Comuna Villa Cerro Azul, La Granja, Mi Granja, Salsipuedes, Carnerillo, Ucacha, Villa del Rosario, Matorrales, Costasacate, Comuna de Rincón, Pilar, Calchín Oeste, Gral. Cabrera, Gral. Deheza, Arias, Corral de Bustos, Monte Buey, Coronel Moldes, Río Primero, Laguna Larga, Río Segundo, Villa Ascasubi, Cintra, Justiniano Posse, Laborde, Monte Maíz, Villa del Totoral, Santa Rosa de Río Primero, Villa Huidobro, La Carlota, Carrilobo, Alcira Gigena y Hernando.