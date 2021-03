Gabriela Barbás - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Desde el ministerio de Salud de Córdoba, reiteraron que la demora en la llegada de nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, podría generar un parate en el plan de vacunación ya que esta semana se agotarían las primeras dosis disponibles.

“Nosotros estimamos que con el ritmo de vacunación que venimos teniendo en el transcurso de esta semana nos quedaremos sin dosis de la primera aplicación, estamos esperando oficialmente que nos avisen cuándo llegarán más vacunas para saber cuándo irán ingresando nuevamente a nuestra provincia”, le dijo la doctora Gabriela Barbás, viceministra de Salud provincial al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

Segundas aplicaciones

Sin embargo, respecto a la segunda aplicación para quienes ya fueron inoculados con el primer componente de la vacuna, la funcionaria pidió tranquilidad y aseguró que no peligra la inmunización.

“Quienes ya recibieron la primera dosis deben tener tranquilidad porque en principio la segunda dosis se debe aplicar al menos 21 días después o 28 días después, dependiendo de la vacuna, pero eso no significa que deba ser exactamente esa cantidad de días. Aún tenemos dosis de la Sputnik V para la segunda aplicación y de todos modos, si no ingresan dosis a tiempo en las fechas indicadas, no hay ninguna contraindicación ni inconveniente ni se pierde el efecto, se modifica un poco la fecha y se espera que lleguen pero la gente debe tener total tranquilidad en ese sentido”, aseguró Barbás.

Medidas de aislamiento y restricciones

Respecto del eventual endurecimiento de medidas restrictivas y de aislamiento, la funcionaria sanitaria indicó que “continuamente se están evaluando nuevos escenarios, se tienen en cuenta todo tipo de situaciones y no se descarta nada”, pero advirtió que la situación “no sólo depende del ministerio de Salud sino también de la población y sus cuidados que son fundamentales para evitar más contagios”.

“El tema de los cuidados es una construcción colectiva. Ante la aparición de nuevas cepas y el aumento abrupto de casos en todo el continente, hoy más que nunca todas las medidas de cuidados higiene y distanciamiento social son esenciales para evitar brotes, sobre todo también ante el ingreso tan paulatino de las vacunas”, advirtió la viceministra de Salud.

“Insistimos en la cuestión colectiva, hay que testearse rápidamente, hay que aislarse preventivamente y mantener todas las medidas de distanciamiento. Estos deben ser pilares claves antes de tomar nuevas medidas restrictivas”, amplió la funcionaria.

Inconvenientes con AstraZeneca

Respecto de las presuntas reacciones adversas generadas con la aplicación de vacunas de AstraZeneca, Barbás indicó que en Córdoba no se han reportado casos de ningún tipo de problemas o inconvenientes con los pacientes que fueron inoculados en nuestra provincia.

“No tenemos ninguna notificación hasta el momento y hay que recordar que en Europa se trata de algunos casos muy específicos después de haber vacunado a miles de personas por lo que hay que ser muy cauteloso para no generar un impacto negativo en el programa de vacunación. En Córdoba las vigilancias y el monitoreo sobre las vacunas es algo que se viene haciendo desde el primer día sin ningún problema hasta el momento”, explicó la especialista.

Restricciones por casos en Brasil

Al ser consultada por la compleja situación en Brasil, advirtió que “todo es muy dinámico y en toda Latinoamérica la situación es realmente preocupante” y aseguró que se está en permanente evaluación de cómo deben proceder los camioneros que llegan a Córdoba.

“Estamos reevaluando cómo deben ser los controles para camioneros y viajeros. Toda persona que ingresa del exterior debe aislarse durante 14 días, se tiene que hacer una PCR tanto al comienzo de su ailamiento como al final. En esta situación crítica estamos permanentemente evaluando la situación, aunque lo ideal sería que se tome una definición a nivel nacional para unificar todos los criterios de testeos, controles u abordaje de casos y de personas que ingresan al país”, dijo Barbás.