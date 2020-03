En medio de la crisis mundial por el avance de los contagios con COVID-19, crece la preocupación entre los dueños de animales domésticos, fundamentalmente perros y gatos, ante la posibilidad de que se contagien o sean agentes transmisores

Como el brote se originó en un mercado de mariscos y animales vivos el la localidad china de Wuhan, la principal hipótesis es que este virus mutó y saltó de los animales a las personas.

Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguran que no hay evidencia científica aún que confirmen de que los animales de compañía puedan estar infectados por el coronavirus y puedan transmitirlo.

Pese a esto, se recomienda lavarse bien las manos después de tocar perros o gatos y no tocarse los ojos, la nariz o la boca tras estar en contacto con ellos.

Según informa la OMS, el origen animal de los coronavirus viene de atrás, y por ejemplo el SARS-CoV ya se transmitió desde civetas a humanos en China en 2002 y el MERS-CoV de camellos y dromedarios a humanos en Arabia Saudita en 2012.

Asimismo, apuntan que varios coronavirus conocidos circulan en animales, sin haber infectado aún a humanos. “A medida que la vigilancia mejora en todo el mundo, es probable que se identifiquen más coronavirus”, aseguran.

Mientras tanto, desde distintas entidades ligadas al estudio de los caninos, han hecho un llamamiento a no poner mascarillas o barbijos a los perros para protegerlos del coronavirus, ya que no cumplen ninguna función de protección y sólo se los estresa. También han recordado que el coronavirus canino no es el Covid-19.

Recomendaciones para perros o gatos:

No poner mascarillas a los perros.

No practicarles test para comprobar si están enfermos.

Lavarse bien las manos después de tocarlos y antes de comer.

Desinfectar el material correctamente.

Qué hacer con perros o gatos si el dueño está infectado con coronavirus:

Es preferible que la mascota quede al cuidado de una persona que esté sana.

Para proteger al cuidador temporal deben utilizarse comederos y bebederos nuevos porque los que el animal utiliza habitualmente en su casa podrían estar infectados.

Conviene lavar y desinfectar la correa y otros materiales que hayan estado la mascota de la persona que padece el coronavirus.

Qué hacer con perros o gatos en caso de cuarentena:

Intentar dejarlo al cuidado de alguien que esté sano.

Si no hay mas remedio que se quede en casa: evitar tener un contacto estrecho con la mascota.

Lavarse las manos con mucha frecuencia.-

Fuentes: lavanguardia.com / who.int/es / vetcomunicaciones.com.ar