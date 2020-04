El ministro de salud de Suiza, Daniel Koch, anunció que los niños menores de diez años pueden abrazar a sus abuelos sin temor a posibles contagios de coronavirus.

Según informó la BBC, la novedad se conoció luego de que los científicos del consejo oficial suizo sobre el coronavirus aseguraran que los niños pequeños no son transmisores.

De todas maneras, también advirtieron que los encuentros deben ser breves, en reuniones pequeñas y no implicar tareas de cuidado ni paseos fuera del hogar.

En una conferencia de prensa realizada esta semana, el doctor Koch explicó que la medida original sobre mantener la distancia entre los pequeños y sus abuelos se dispuso cuando todavía no se conocían detalles acerca de la transmisión de la enfermedad.

"Las personas mayores sufren ya enormemente como para además privarlos de abrazar a sus nietos cuando se ha podido establecer que los pequeños no representan un peligro para ellos. Los niños pequeños no están infectados y no transmiten el virus", dijo Koch y agregó que "simplemente no tienen los receptores para contraer la enfermedad".

De todos modos, Koch precisó que el contacto debía ser breve y no implicar que los abuelos quedaran encargados del cuidado de los niños. De hecho, aseguró que quienes sí representan un riesgo para los abuelos no son sus nietos, sino sus hijos.

Las nuevas recomendaciones oficiales se confirmaron después de distintas consultas con expertos de las universidades de Zúrich, Berna y Ginebra, tal como informó la estación de radio suiza SRF. El consejo se aplica a los niños pequeños que no muestran signos de estar enfermos.

Mientras tanto, esta semana las peluquerías han iniciado su actividad y dentro de quince días se espera que las escuelas y las tiendas que no venden alimentos puedan volver a abrir sus puertas. Sin embargo, pese a la apertura, no todos los expertos están de acuerdo con las nuevas recomendaciones del gobierno suizo.

No todos de acuerdo

Según explica la BBC, no todos los expertos están de acuerdo con esta revisión de las directrices del gobierno suizo.

Por ejemplo, a través de un mensaje, el virólogo y asesor principal en Alemania sobre el coronavirus, Christian Drosten, dijo a la emisora austríaca ORF que no había datos suficientes para afirmar de manera concluyente que los niños pequeños no transmiten el virus. Según Drosten, los estudios hasta la fecha han llegado a conclusiones diversas sobre cómo los niños más pequeños contraen y contagian el virus.

En el Reino Unido, el consejo se mantiene firme: los abuelos no deben tener contacto con los nietos. Matt Hancock , secretario de Salud, explicó que si bien es importante el contacto con la familia, la prioridad sigue siendo proteger a los más vulnerables.

