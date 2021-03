Georgina Giraldi - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Con la llegada de más dosis de las diferentes vacunas contra el Covid-19, en los próximos días o semanas existe la posibilidad de que las farmacias de Córdoba se puedan sumar al plan de vacunación para descongestionar los vacunatorios oficiales que hoy funcionan en el Centro de Convenciones del predio de Feriar en la zona norte de la ciudad capital y en el Comedor Universitario en la zona sur.

“Estamos esperando que se comuniquen con nosotros desde el ministerio de salud de la Provincia porque nos dijeron que cuando tuvieran dosis suficientes de las vacunas, sobre todo las que pueden conservarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, igual que las vacunas antigripales. Ya tenemos empadronadas más de 400 farmacias y ahora sólo estamos esperando que nos digan cuando empezar, si es en esta etapa o más adelante”, le confirmó la titular del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Georgina Giraldi, al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En ese sentido, la profesional explicó que las farmacias no otorgarán turnos; “sólo vamos a vacunar a la gente a la que el ministerio de Salud les da los turnos de acuerdo a las prioridades vigentes. No va a ser una vacunación libre, sino que seguiremos los lineamientos de las etapas dispuestas por la Provincia, con la diferencia que la derivación de los turnos podría darse en algunas de las farmacias dispuestas para esto”, detalló Giraldi.

Al ser consultada por supuestos rumores respecto de que se posponga la utilización de las farmacias para la campaña de vacunación masiva, la entrevistada aseguró que no recibieron ninguna comunicación en ese sentido.

“A nosotros no nos han dicho que esto se vaya a frenar, oficialmente sólo nos han dicho que entraremos en la campaña cuando haya dosis suficientes para poder hacerlo”.

Posible compra de vacunas

Con respecto a la posibilidad de que se pudieran vender vacunas de manera particular, Giraldi indicó que, aunque aún es prematuro, hay gestiones entre los laboratorios nacionales para comprar dosis de vacunas, cuando estén disponibles, y gestionar la autorización para venderlas de manera particular a quienes las puedan comprar a través de las farmacias. Lo que supondría un nuevo canal de acceso a las vacunas por fuera de las dosis compradas y colocadas por el ministerio de Salud, aunque por el momento no hay nada oficializado.