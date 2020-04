Comenzamos conociendo a Nadia en Inaudi, Después a Isa, en Mafekin y concluimos con Vero en Bella Vista.

Así terminó también nuestro viaje con las maestras de Alegría Ahora, Mónica Lungo y Luciana Nazar.

Historias de la Cuarentena, educar en tiempos de pandemia

Dos maestras recorriendo la ciudad en tiempos de pandemia y tres mujeres, sostén del hogar, y estudiantes de la la escuela, esperando ese gesto de amor político y de humanidad, que es llevar educación, alimentos, palabras de apoyo y cuidados.

Verónica y sus vecinas de Bella Vista, fue el final del viaje, cada historia es un mundo.

La historia de Vero es de resistencia, de la lucha por estudiar y de la conciencia de saber que hoy más que nunca, nadie se salva solo. ¿Del coronavirus? Tampoco, pero sobretodo de las otras pandemias: la pobreza, el egoísmo y la indiferencia.

Verónica te canta la justa, cuando dice que no hay para comer todos los días, pero sobre todo cuando dice: "...el mundo está apagado, ojalá lo puedan prender y que esa vela no se apague mas , este virus no discrimina a nadie es para el pobre y el rico ..."

Isabel, la estudiante de Mafekin, en historias de la cuarentena

En esa reflexión, sintetiza lo que vive hoy el planeta y lo frágil que resulta hoy nuestra condición.

Aquí el informe, para verlo, reflexionar y sobre ayudar a quienes están dando testimonio de que otra sociedad es posible.

Los y las invito a mirar mas allá de nuestras narices , hay un mundo que nos necesita.