Gabriela Barbas - AM580 - Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Luego de que pasara el primer fin de semana con salidas recreativas y visitas a familiares en la capital, en medio de un brote y nuevos casos, las autoridades mostraron preocupación por el relajamiento de las medidas de distanciamiento social.

Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud de Córdoba, detalló a Radio Universidad el trabajo que se desarrolló durante el pasado fin de semana y cómo está la situación de los brotes en la ciudad. "Estuvimos con los operativos Identificar en los barrios Remedios de Escalada y Villa El Libertador. Se hicieron testeos serológicos e hisopados PCR, y a razón de la evaluación epidemiológica y para mitigar la circulación del virus, en tres lugares de Villa El Libertador va a continuar el cordón sanitario estricto, como si fuera una fase 1, y en el barrio sigue el cordón sanitario restringido", expuso.

Además, en diálogo con Pensavalle informa, Barbás remarcó que la situación "es muy dinámica. Hoy con la foto del día y la detección de los casos, justamente se planteó abordar la ciudad capital en seis zonas sanitarias, para que lo que está pasando en una zona sanitaria se lo pueda controlar y que no afecte el resto de las zonas. Con la situación epidemiológica de hoy, no sería necesario, pero dependerá de cómo esté en el transcurso de la semana", apuntó.

Por otro lado, advirtió la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social e higiene. "Si bien hay muchas familias que se reúnen por primera vez después de más de tres meses, también vemos en algunos sectores, independientemente de los barrios o de la localización, que se estarían relajando. Solicitamos que el rol que la sociedad viene cumpliendo en cuanto al distanciamiento, el uso del tapabocas, no conglomerarse, les pedimos que lo sigan cumpliendo, porque esta es la receta mágica del coronavirus. Uno de los pilares fundamentales es el rol de la sociedad en cuanto a las medidas de prevención", subrayó.

La epidemióloga comparó la situación de la provincia con la de Ciudad Autónoma (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Si bien Córdoba tiene pocos casos comparados con AMBA, CABA o Chaco, esto es por el esfuerzo de todos, de la sociedad en mantener las medidas sanitarias que se están aplicando. Si se bajan los brazos creyendo que en realidad esto no era para tanto, da lo mismo usar o no barbijo, yo les puedo asegurar que no da lo mismo", expresó.

"El hecho de que tengamos algunos malos ejemplos, que si uno ve un vecino que no lo cumple entonces por qué lo voy a cumplir yo, es eso en donde más que nunca hoy tenemos que ser solidarios y cada uno cumplir con las recomendaciones que hoy están vigentes y son fundamentales a la hora de poder mitigar la circulación del virus", aseguró Barbás.

Y admitió que siguen con atención la evolución de los contagios en la provincia de Buenos Aires. "Todo es preocupante porque son todos ciudadanos argentinos y uno se solidariza tanto con los compañeros de Chaco como con los de CABA y AMBA. Pero sin ninguna duda, por la vinculación que tiene Córdoba con Buenos Aires, es diferente. Estamos mirando mucho lo que está sucediendo allí porque a nivel nacional el contacto que tiene todo el país con Buenos Aires es muy estrecho, entonces es muy importante reforzar los puntos de ingreso a nuestra provincia", afirmó.

La experta recalcó la importancia de acudir rápidamente al sistema de salud ante cualquier síntoma de Covid-19. "Todas las personas que deban viajar por trabajo o porque lo requieran estrictamente, al regresar no duden en consultar al sistema sanitario ante cualquier síntoma. No hay que esperar a tener fiebre: pérdida de olfato, del gusto, dificultad respiratoria, dolor de garganta, no dudar y acercarse al sistema de salud tempranamente".

Barbás concluyó diciendo que la baja ocupación de las camas críticas en Córdoba se debe a que "se logró mitigar todo en la parte prehospitalaria, controlar rápidamente le brote y las personas que necesitaron camas críticas fueron por lo general adultos mayores, con alguna comorbilidad de base. Eso es uno de los parámetros que se observa continuamente para ver cómo está la situación local", adujo.

"Que tengamos un alto porcentaje de camas críticas desocupadas habla de que sanitariamente se logró controlar los brotes, mitigar la circulación para evitar el colapso del sistema de salud; y estas medidas fueron acompañadas por la sociedad, por eso volvemos a recalcar que la sociedad no baje los brazos", expresó.