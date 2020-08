Coronavirus en Córdoba: preocupa la dispersión de casos en los barrios by cba24n.com.ar

El aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas en la capital cordobesa inquieta a las autoridades sanitarias.

La mayor circulación de personas dada desde el comienzo del distanciamiento social dio origen a nuevos brotes, con los consiguientes cordones sanitarios, en varios barrios de la ciudad.

Pero en los últimos días llama la atención un nuevo fenómeno: la dispersión de nuevos casos de coronavirus en casi todos los barrios de Córdoba, situación que Gabriela Barbás, secretaria de Prevención de la Salud provincial, atribuyó a un incremento en el movimiento de las personas.

La funcionaria sanitaria detalló a radio Universidad: "Si bien hay lugares en donde hay concentración de casos, también se ve una dispersión de casos en toda la ciudad. Muchas veces no se ven conglomerados de casos, pero sí casos en casi todos los barrios. Esto está vinculado principalmente a la gran movilización de personas que tenemos actualmente".

"En la fase de distanciamiento, donde había una mayor restricción de la circulación, claramente se veían brotes en determinados barrios", distinguió en diálogo con Entre nosotros Rebeca.

A su vez, Barbás negó que por el momento se dé marcha atrás con las flexibilizaciones. "Para poder pensar en retroceder una fase, tiene que haber indicadores claves muy críticos en alerta, y hoy no lo están", aseguró.

"Hay un dato que es clave y que no es casual, que es el porcentaje de camas y camas críticas que tiene la provincia. A pesar que tiene un alto porcentaje de diagnósticos diarios y eso está vinculado a las estrategias epidemiológicas, donde hay una búsqueda activa de cada uno de los casos, el porcentaje de camas críticas es muy bajo. Eso habla de que se están manejando los casos fundamentalmente en la parte prehospitalaria", indicó.

En respuesta a esta nueva realidad es que se dispuso la conformación de los COE municipales, para fortalecer la atención primaria de la salud y llegar "con mayor capilaridad al territorio". El CPC articula con todos los centros de atención primaria que tiene bajo su área de cobertura. Desde allí se realizará la coordinación para esa área, trabajando articuladamente y con las mismas políticas sanitarias con las que ya trabaja el COE central.

Sobre la situación en el Hospital Córdoba, donde dieron positivo una enfermera, un médico y un paciente que estaba internado, Barbás detalló que en ese nosocomio se aisló a los contactos estrechos, se realizaron las primeras identificaciones de las personas positivas o negativas, se aisló a determinados pacientes y se reemplazó al personal afectado. De la misma manera se actuó en el Hospital Rawson, con 18 contagios detectados hasta el momento.

Con el ascenso de la curva de contagios, Barbás explicó que aparecerán casos "en instituciones cerradas, en centros comerciales, en el comercio de la esquina de mi casa. El cambio se da cuando el virus nos encuentra con medidas de prevención instaladas. No nos asusta detectar casos, lo que sí asustaría es que el virus encuentre espacio para poder circular, y lo encuentra cuando el ciudadano no utiliza el barbijo, no respeta el distanciamiento, cuando respeta el protocolo en el trabajo pero el fin de semana se junta con amigos o familiares", lamentó.

La funcionaria remarcó la importancia de prevenirse con medidas de higiene y distanciamiento y ante cualquier síntoma consultar al médico. "No se puede ir a trabajar con sintomatología. Esto no puede ser una lucha desde salud, esto es algo que lo construimos entre todos, no nos podemos relajar porque el sistema de salud esté respondiendo. Cada ciudadano puede poner su granito de arena sosteniendo las medidas de prevención. Son medidas que vinieron para quedarse y las vamos a tener que sostener por mucho tiempo. Tenemos que redoblar los esfuerzos más que nunca", concluyó.