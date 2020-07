La directora de Epidemiología de Rosario, Analía Chumpitáz, alertó este lunes sobre el crecimiento de contagios por coronavirus en esa ciudad santafesina donde hay, según detalló, "unas 600 personas aisladas" y pidió "responsabilidad para disminuir los contactos estrechos".

"Actualmente, hay unas 600 personas aisladas en Rosario a quienes se les realiza el seguimiento epidemiológico", aseguró.

En esa línea explicó, que si antes, "cuando comenzó la primera etapa de la pandemia, teníamos por un caso que aislar a 7 u 8 contactos estrechos, ahora en esta etapa por cada caso pueden ser más de 50".

"Hemos bloqueado estas situaciones pero en esta última instancia es cada vez más complejo y difícil controlar y desactivar los casos", advirtió.

En declaraciones a Radio2-Rosario, la funcionaria remarcó: "Hay un aumento de casos, no hay un día que no tengamos uno y creemos que esta curva va en ascenso y va a continuar en ascenso si no tomamos medidas más estrictas en los encuentros y disminuimos la presencia de personas en la calle", dijo.

Según la funcionaria rosarina, "hay muchos contactos entre personas, cada vez hay más actividades y encuentros" y graficó, que "hay personas que tienen hasta cuatro encuentros por día además de su grupo laboral y familiar y esto agrava la situación porque la cadena es cada vez mayor", enfatizó.

Al respecto y a raíz de celebrarse hoy el Día del Amigo, la municipalidad de Rosario informó que reforzará la seguridad en parques y paseos para "evitar la aglomeración de personas" y recordó que las reuniones en lugares cerrados como bares solo están permitidas hasta las 23.