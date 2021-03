El anuncio de la construcción de la Autovía de Montaña de Punilla, cuya traza unirá la variante Costa Azul con La Cumbre, ha generado nuevamente malestar entre ambientalistas y vecinos que se oponen a la realización de la mega obra planificada por el gobierno de la provincia de Córdoba.

En la jornada del miércoles, se conoció la denuncia de una vecina del paraje Las Tunas, en Cosquín, quien le dijo a Cba24n.com.ar que, de acuerdo a lo que se conoce del trazado, "pasa la Autovía por arriba de mi casa, y nunca nos avisaron nada".

Cristina Britos, sostuvo que vive en el lugar con sus "tres hijos, y mi mamá de casi 80 años", y aseguró que su fuente de trabajo "es de acá, del campo, tengo cabras, chanchos, gallinas, es de lo que yo vivo".

En ese sentido, afirmó que "están destruyendo mi fuente de trabajo si pasa la ruta por acá".

Más adelante, señaló que vive en el lugar "desde hace 24 años, y mi ex suegra, que tiene 70 años, vivió toda su vida acá".

Britos, expresó que no va a abandonar el lugar, "por más plata que quieran pasar, porque vivo de esto, es mi fuente de trabajo. No me interesa la plata, a mi me interesa el lugar y no quiero que destruyan todo lo que hemos construido acá en el campo".

Además, aseguró que hay otros "vecinos que están en la misma situación", ante lo cual se hicieron reuniones, en las que expresaron las preocupaciones que les genera la situación.

"Como van a hacer una ruta acá, donde hay casas", dijo.

Finalmente, se quejó amargamente, al afirmar que "a nosotros no nos vinieron a avisar que va a pasar por acá (la autovía), ni siquiera preguntaron, no pidieron opiniones de nada".

"Lo deciden ellos así, y aquí hay seres humanos, no animales", remarcó.

Cosquín- La nueva traza de la Autovía de Punilla, va al oeste de la ruta nacional 38.

El nuevo recorrido pasará al oeste de la ruta nacional 38, y en la primera etapa, unirá San Roque con la localidad de Molinari, en las afueras de Cosquín.

La audiencia pública fue convocada para el 9 de abril a las 12 horas, en formato virtual, lo que provocó presentaciones judiciales de los ambientalistas que se oponen a la modalidad.