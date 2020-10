Las imágenes que trascendieron, con aglomeraciones primero en el Polo Sanitario y después en la Nueva Terminal de Ómnibus, demandan respuestas en la ciudad de Córdoba.

Por eso, la Municipalidad capitalina intenta que la realización de hisopados para determinar contagios de coronavirus. Desde este martes se anuncia el inicio de los controles en los Centros de Participación Comunitaria (CPC), que según palabras oficiales podrían ser "hasta 2000 por día".

Se dejó de lado la idea de que sea en los más de 60 centros de salud, dispersos en diferentes sectores y se adelantó que también se hisoparía en las direcciones de Especialidades Medicas, el Hospital Infantil, el Príncipe de Asturias y en dos puntos móviles.

Una recorrida de móviles de Canal 10 por los espacios donde se realizan diversos trámites administrativos mostró una gran demanda y también una dispersión a la hora de los motivos.

Por caso, en barrio Villa El Libertador, en la zona Sur, un hombre mayor esperaba novedades, sentado en reposera y desde las 6 de la mañana. La habilitación de tareas, prevista para las 7, no se cumplió: "Le estoy guardando el lugar para una señora que no puede mantenerse parada".

En la misma fila, un trabajador remarcó que "de la empresa me pidieron un comprobante de que soy negativo".Hacia el oeste de la ciudad, en el edificio ubicado sobre ruta 20 no se encontraron menciones hablando de precisiones. Yanina, que se enteró de la novedad, concurrió para realizarse el control porque "estuve en contacto estrecho con un positivo" y "me enteré por el noticiero". Realizó un nuevo intento tras "rebotar" en el dispensario de Villa Adela y anticipó, cerca de las 7 de la mañana, que "me voy a quedar un rato más".

Un empleado municipal confió en vivo al móvil de radio Universidad que "acá se van a empezar a hacer, a partir de las 10 de la mañana".

En el CPC de avenida Colón, en tanto, el panorama no cambiaba demasiado.

Comenzaron los testeos en los CPC