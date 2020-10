Joaquín Paredes, el adolescente de 15 años, murió tras recibir un disparo por la espalda.

El hecho ocurrió en la localidad de Paso Viejo y los efectivos están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Durante este Domingo y mientras avanza la pesquisa por lo que parece ser un nuevo caso de "gatillo fácil" en la Policía de Córdoba, no cesa la bronca y conmoción en el pueblo.

A medida que avanza la investigación surgen más datos que arman un cuadro más completo de la vida del adolescente muerto, como el hecho que en la familia de Joaquín hay policías en actividad y retirados.

Este Domingo se conoció un comunicado fechado en Cruz del Eje, 25 de Octubre de 2020 y presentado por la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje en el que manifiestan su reclamo y cuyo texto publicamos aquí:

Desde la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje y las diferentes organizaciones que acompañan, expresamos nuestro ABSOLUTO REPUDIO por el asesinato de Joaquín Paredes en manos de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En la madrugada de hoy, en la localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje- Córdoba, miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba, balearon a un grupo de jóvenes- adolescentes que se encontraban reunidos en la plaza del pueblo. El resultado es terrible e inadmisible: el asesinato por la espalda de Joaquín Paredes de 15 años de edad, y otros dos jóvenes heridos.

La recurrencia de estos hechos en nuestra Provincia es, además de doloroso, preocupante; pues deja en evidencia la impunidad con la que las fuerzas de seguridad operan, haciéndolo de manera arbitraria, violando los principios elementales de la democracia y sin ningún tipo de control político ni judicial sobre las mismas, ni de las instituciones que deben llevar adelante la política de seguridad en todo el territorio provincial.

Necesitamos y exigimos como Ciudadanxs, una respuesta efectiva de la Justicia y del poder político para que estos hechos aberrantes no sólo no queden impunes, sino que no vuelvan a ocurrir.

La construcción de la democracia se sostiene con pasos concretos y contundentes que sostengan el valor de la vida como un principio irrenunciable.

Abrazamos y acompañamos fuertemente a la familia de Joaquín Paredes en estos momentos de profundo dolor y exigimos Justicia!!

Adhieren Organizaciones Sociales, Políticas, Sindicales y Ciudadanos particulares, APDH Argentina, La Colectiva Cruz del Eje, SOMOS PUEBLO, Nuevo Encuentro, Instituto Pueblo y La Cámpora- Cruz del Eje.

También desde la Coalición Cívica ARI Córdoba repudiaron este nuevo caso de Gatillo Fácil en Córdoba, a través del siguiente comunicado: