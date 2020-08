El último Sábado se conoció la noticia del grupo de ciclistas que fue multado por circular entre departamentos. Hasta ahí todo bien, las multas fueron labradas en regla. Sin embargo, la polémica se encendió cuando les incautaron todas sus bicicletas, dejando a los ciclistas a pie.

Hoy en Crónica Matinal por Canal 10 habló Pedro Ciarez, Intendente de Malagueño, localidad donde ocurrió el hecho, quien comenzó diciendo:

"No es común tener una circulación tan grande de ciclistas, además en muchas oportunidades se les ha indicado que no deben ingresar y desde hace tres semanas existe una restricción de circulación interdepartamental"

A su vez, Ciarez comentó que no es la primera vez que se retienen bicicletas, hubo otros casos "pero no tuvo esta repercusión pública". "Hay gente que no entiende que no tiene que circular por la zona por la restricción de circulación interdepartamental", agregó el Intendente.

Por otro lado, Iván Peralta, uno de los ciclistas involucrados en el hecho, habló en el móvil de Crónica Matinal y contó:

"Nunca nos pasó algo parecido de que nos traten como delincuentes, como nos trataron los policías del operativo"

El ciclista, además, agregó que "el problema no es la multa, sino el decomiso de las bicicletas y que nos tuvimos que volver caminando".