Juan Manuel es jóven pero no es fácil saber qué tan joven. Tiene esa edad indefinida que sugieren los dientes que faltan, la barba desprolijamente crecida, los pomulos hundidos y la piel curtida. Es de mañana en Córdoba hay un sol radiante y la ciudad en cuarentena parece el lejano oeste. Sin embargo Juan Manuel, jnto a unos de sus pequeños hijos, llena el carro con la chatarra que porfiadamente se acumula en el basural de Villa Urquiza, sobre costanera, a metros del mastil y la bandera argentina que presiden la entrada al Puente Turin.

Juan Manuel sabe de la cuaentena, sabe que debiera quedarse en su casa, "pero no puedo, bolu, me cago de hambre sino...". Juan Manuel sabe que la policía lo puede detener, "si, nos corre la cana... pero qué querés que haga". Juan Manuel pide flexibilidad, "aunque sea que nos dejen laburar a la mañana, bolu, hasta las dos de la tarde". Juan Manuel sabe del Coronavirus pero tiene una mesa familiar que atender ya. "Tengo a mi hermana, a mi vieja, tengo los chicos...no puedo parar". Dice que el depósito donde lleva la chatarra está abierto y que la gente de la zona 'colabora' dejandole cosas en el basural. Juan Manuel dice que no tiene ayuda estatal pero que otros en la villa si la tienen.

Juan Manuel integra el lote de los aproximadamente 4 millones de argentinos que estàn en la indigencia. 4 millones. Esos millones de Juan Manueles saben del peligro del virus, pero tambien saben que antes que les llegue, llegarà el mediodía y despues la noche y despues de nuevo el mediodía y en su mesa deberà haber algo para comer. Literalmente algo para comer. A muchos de ellos, les llega la mano del estado; a algunos regularmente, a otros a veces; a muchos a tiempo, a otros tarde. A muchos no les llega nada.

Leemos por estas horas de la preocuapción de las autoridades por la situación de los que estàn bien al fondo. Son millones a los que es dificil contener porque viven en condiciones paupèrrimas desde hace décadas. Condiciones claramente agravadas por las ùltimas crisis. Son los que menos espaldas tienen-en todo sentido- para aguantar la pandemia. Hacinados, sin agua potable, sin cloacas. Y en este punto se produce una paradoja trágica: los màs urgidos, los que menos se pueden quedar quietos , probablemente sean los màs vulnerables al latigazo de la peste.



*Periodista Multimedio SRT