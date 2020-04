Mariano Endrek es cordobés y está radicado en Nueva Zelanda desde hace tiempo. En diálogo con la Crónica Matinal de Canal 10, contó algunos detalles de las medidas sanitarias que se tomaron allí para enfrentar la pandemia.

Después de un mes de máxima alerta en su estrategia de 4 niveles contra el Covid-19, el Gobierno de ese país anunció este lunes que el país se dispone a empezar a dejar atrás uno de los confinamientos más estrictos del mundo al lograr terminar con los contagios locales

Nueva Zelanda tenía en vigor lo que llamó estrategia de "eliminación" de la curva de contagios, con una estricta estrategia de aislamiento social.

“Acá se instauró la cuarentena total dos días después que en Argentina, se armó un sistema de alertas y fases, pero pasamos rápidamente del nivel dos al cuatro que es la restricción total”, explicó Endrek.

El joven explicó además que en líneas generales la gente cumplió muy bien la cuarentena, entre otras cosas porque “la gente de Nueva Zelanda cree mucho en la primera ministra Jacinda Ardern. Cuándo ella pidió respeto por la cuarentena, la gente cumplió”.

En ese sentido, Endrek contó que en la isla donde reside, estuvo todo paralizado y cuando alguien no cumplía con el aislamiento, los propios vecinos lo denunciaron.

“Llevamos más de cuatro semanas de cuarentena total y desde este lunes se bajó a fase tres, que implica mantener las restricciones de aislamiento, pero flexibilizó un poco la cuarentena y pudieron volver a trabajar cerca de 400 mil personas”, aseguró para referirse a las primeras medidas de flexibilización de la cuerentena.

El joven cordobés contó además cómo se alteraron los modos de vida y de trabajo tras la pandemia.

“La vuelta a las actividades implica cambios muy grandes respecto a como se trabajaba antes, con muchas cuestiones relacionadas con nuevos protocolos sanitarios y laborales. Por ejemplo, en la construcción no se puede utilizar el microondas ni las pavas eléctricas, los trabajadores deben estar a no menos de dos metros de distancia entre ellos y no puede haber más de cinco personas juntas en la misma obra”, aseguró.-