Cuestionamientos al rol del periodismo durante la pandemia

El presidente de FOPEA y docente de la Universidad Austral, Fernando Ruíz, publicó su último libro: "Imágenes Paganas". En la obra expone cómo puede el periodismo volver a ser una herramienta para la democracia.

El libro recoge ensayos publicados en La Nación, Clarín, Infobae y Perfil y expone algunos de los problemas que atravesó la narrativa periodística durante el coronavirus. Tiempos de autoritarismo, violencia, corrupción y desigualdad, expuso.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, el autor dijo que “el periodismo es parte de la sociedad, tenemos las mismas sombras y también las mismas luces. Uno espera que el periodismo pueda salir de la grieta por esto amplifica los problemas y no los soluciona. Bloquea las energías, hay una especie de caricatura y culpabilidad del otro. Es una forma infantil de ver las cosas y no es realista. Los países necesitan realismo y acuerdos sobre hechos concretos. Cuando la discusión periodística parece un debate político y partidario no ayuda nada”, relató el periodista y docente.

Ruiz busca revivir la misión profesional en la búsqueda de la verdad. Según el autor, el principal problema es que hay una mala praxis incorporada en la rutina profesional periodística. En este sentido el autor dijo “que el problema es cuando el periodismo militante se instala en el centro de la escena. Es cierto que siempre existió el periodismo sectario pero desde posturas marginales, no centrales. El periodismo tiene que tener muy alta la bandera de la lucha contra la desigualdad. En momentos de pandemia nace esta idea de imágenes paganas, es decir, cada uno tuvo que elegir qué imágenes iban a ser las que nos gobiernan en este momento. Claramente estamos ante un fin de ciclo en áreas tecnológicas, incluso hasta desde el punto de vista económico. Eso puede coincidir con un fin de ciclo integral.”, concluyó el académico.