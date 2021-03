Daniela Aza tiene 36 años, nació con una síndrome poco frecuente llamado artrogriposis múltiple congénita, pero logró salió adelante y ahora se encarga de luchar y visibilizar la diversidad en Instagram. Ella nos cuenta por qué “un diagnóstico no es un destino”.

Actualmente, Daniela se dedica a “educar e inspirar” con su historia, como así lo describe en sus redes sociales (@shinebrightamc) la Licenciada en Comunicación de la UBA , la famosa “influencer de la inclusión”.

En diálogo con Crónica Matinal por Canal 10, Daniela contó que "tener una discapacidad acá en nuestro país sigue siendo muy complejo. Con el apoyo de mi familia y la contención que tuve pude salir adelante".

"En un momento se me ocurrió pensar si yo podía pensar algo. Contar mi historia. Cuando me decían que mi historia les servía a los demás y les daba esperanza, dije bueno me voy a animar y voy a contar en las redes mi historia", describe la influencer.

Al ser consultada sobre el terreno y los paradigmas que se manejan en las redes sociales y cómo fue su llegada a Instagram, Daniela manifestó: "Fue un verdadero desafío porque las personas no están acostumbradas a que les hables de discapacidad. Encontré mucha apertura por parte de las personas. Si bien es un terreno complicado hay una predisposición por aprender".

Por último, Daniela subrayó el motivo que la sostiene e impulsa a seguir todos los días es "defender una causa que es tan importante" para que todas las personas con discapacidad puedan estar incluidas.