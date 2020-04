Que los días para el periodista Dante Leguizamón son complicados, no es novedad. De hecho en los últimos días hasta pudo contar en su programa "Otra vuelta de tuerca", de radio Universidad, sus vivencias, además de contar con testimonios de viajeros que se encuentran varados alrededor del mundo.

Pero en las últimas horas, arriba del crucero Rotterdam y en algún lugar del Caribe, recibió un preocupante mensaje. "No pude dormir, fue la más difícil de las noticias, porque las gestiones de Cancillería Argentina fracasaron", anticipó.

Adujo que será separado de los otros cinco pasajeros coterráneos que subieron a principios de marzo al Zaandan rumbo a Malvinas, a quienes les prometieron "volver a Argentina en un chárter en unos días".

Anticipando que todas las novedades que recibió fueron confusas, mostró su preocupación porque "me dijeron que me quedo con los cinco trabajadores de la tripulación y me pasan a un tercer barco".

Para su sorpresa, le informaron: "Me quieren llevar, en un viaje de 39 días, hasta Recife, Brasil. Es con la empresa Caribean Princess".