Datos matan relato de Salim: no “cagan en un balde” y Milei frenó las obras de cloacas
Un tuit de Lucas Salim, CEO del grupo PROACO, generó polémica nacional en redes sociales y medios de comunicación al afirmar que en el conurbano bonaerense “cagan en un balde” y que la pobreza se explica porque “votan mal”. Los datos oficiales lo desmienten.
El mensaje de Salim descalificó a los votantes del conurbano, en un tono clasista y racista, ya que desconoce los datos reales de infraestructura básica.
El debate sobre inversión en infraestructura sanitaria vuelve a estar en el centro de la escena, en un país donde el acceso a agua potable segura y sistemas de desagüe adecuados son derechos esenciales.
Si bien existen carencias en materia de acceso a cloacas y redes de agua potable, los datos validan que el prejuicio de que la mayoría de la población utiliza baldes carece de sustento.
Según el último censo del INDEC del año 2022, el 89% de las viviendas en el conurbano cuentan con inodoro con arrastre de agua dentro de la casa.
En este sentido, el portal Chequeado verificó la afirmación y la catalogó como falsa.
Por otro lado, los datos oficiales muestran que la inversión en agua potable y alcantarillado ha tenido picos y caídas según los distintos gobiernos.
Bajo la gestión de Alberto Fernández, el presupuesto devengado para esta función alcanzó un máximo de $3.536 millones (a precios de julio 2025).
En cambio, Milei inició sólo 2 obras de agua y cloacas y paralizó todas las que estaban en marcha.
Los datos muestran que en el primer trimestre de 2025, bajo la presidencia de Javier Milei, la inversión cayó a $48 millones, el nivel más bajo de los últimos 17 años.
Datos contundentes:
En cuanto a obras públicas nacionales de agua y cloacas:
Entre 2020 y 2022 se iniciaron más de 2.100 obras, con un promedio de avance de entre 57% y 60%.
En 2023, la cifra se redujo a 322 obras, con apenas un 30% de avance promedio.
En 2024 y lo que va de 2025, prácticamente no se iniciaron nuevas obras.