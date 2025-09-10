El mensaje de Salim descalificó a los votantes del conurbano, en un tono clasista y racista, ya que desconoce los datos reales de infraestructura básica

El debate sobre inversión en infraestructura sanitaria vuelve a estar en el centro de la escena, en un país donde el acceso a agua potable segura y sistemas de desagüe adecuados son derechos esenciales.

Si bien existen carencias en materia de acceso a cloacas y redes de agua potable, los datos validan que el prejuicio de que la mayoría de la población utiliza baldes carece de sustento.

Ver: Empresario cordobés deseó "desnutrición infantil" en Buenos Aires tras la derrota de Milei

El tuit de la polémica
El tuit de la polémica

Según el último censo del INDEC del año 2022, el 89% de las viviendas en el conurbano cuentan con inodoro con arrastre de agua dentro de la casa

En este sentido, el portal Chequeado verificó la afirmación y la catalogó como falsa.

Datos matan relato de Salim: no “cagan en un balde” y Milei frenó las obras de cloacas

Por otro lado, los datos oficiales muestran que la inversión en agua potable y alcantarillado ha tenido picos y caídas según los distintos gobiernos.

Bajo la gestión de Alberto Fernández, el presupuesto devengado para esta función alcanzó un máximo de $3.536 millones (a precios de julio 2025).

Datos matan relato de Salim: no “cagan en un balde” y Milei frenó las obras de cloacas

En cambio, Milei inició sólo 2 obras de agua y cloacas y paralizó todas las que estaban en marcha. 

Los datos muestran que en el primer trimestre de 2025, bajo la presidencia de Javier Milei, la inversión cayó a $48 millones, el nivel más bajo de los últimos 17 años.

Datos matan relato de Salim: no “cagan en un balde” y Milei frenó las obras de cloacas

Datos contundentes:

En cuanto a obras públicas nacionales de agua y cloacas:

Entre 2020 y 2022 se iniciaron más de 2.100 obras, con un promedio de avance de entre 57% y 60%.

En 2023, la cifra se redujo a 322 obras, con apenas un 30% de avance promedio.

En 2024 y lo que va de 2025, prácticamente no se iniciaron nuevas obras.