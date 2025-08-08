Los estudiantes de la Sala de 5 años del Jardín de Infantes Juan Zorrilla de San Martín vivieron una experiencia inolvidable en SRT Media, el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba.

Con mucha curiosidad y entusiasmo, los pequeños recorrieron Canal 10 y las señales de radio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), donde descubrieron el fascinante mundo de la comunicación.

Jardin de Infantes Juan Zorrilla de San Martin en Canal 10



Durante la visita, los chicos pudieron presenciar en vivo los programas Mirá Quién Habla y Tanta Trampa, emitidos por la señal abierta de Canal 10. También conocieron los estudios de Radio Universidad 580 AM y la 102.3 Más Que Música, donde exploraron cómo se produce el contenido que luego escuchan en sus casas o autos junto a sus familias.

Jardin Juan Zorrilla de San Martín visitan Canal 10



Uno de los momentos más emocionantes fue la visita a la redacción de los noticieros, donde estuvieron cerquita a los periodistas y productores en plena elaboración del noticiero Ahora Noticias. Las y los estudiantes aprendieron de cerca sobre el trabajo de camarógrafos, operadores, editores, productores y directores de televisión, en un recorrido lleno de preguntas, sonrisas y aprendizaje.

Estas visitas forman parte del programa educativo del multimedio público de la UNC, que busca acercar a las nuevas generaciones al universo de los medios de comunicación. 

Las instituciones interesadas en participar pueden coordinar la actividad con Silvana Lovato, comunicándose al (0351) 5539100 o escribiendo al correo electrónico: recepcion@srtunc.com.ar.