Los estudiantes de la Sala de 5 años del Jardín de Infantes Juan Zorrilla de San Martín vivieron una experiencia inolvidable en SRT Media, el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba.





Con mucha curiosidad y entusiasmo, los pequeños recorrieron Canal 10 y las señales de radio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), donde descubrieron el fascinante mundo de la comunicación.





Durante la visita, los chicos pudieron presenciar en vivo los programas Mirá Quién Habla y Tanta Trampa, emitidos por la señal abierta de Canal 10. También conocieron los estudios de Radio Universidad 580 AM y la 102.3 Más Que Música, donde exploraron cómo se produce el contenido que luego escuchan en sus casas o autos junto a sus familias.





Uno de los momentos más emocionantes fue la visita a la redacción de los noticieros, donde estuvieron cerquita a los periodistas y productores en plena elaboración del noticiero Ahora Noticias. Las y los estudiantes aprendieron de cerca sobre el trabajo de camarógrafos, operadores, editores, productores y directores de televisión, en un recorrido lleno de preguntas, sonrisas y aprendizaje.



Estas visitas forman parte del programa educativo del multimedio público de la UNC, que busca acercar a las nuevas generaciones al universo de los medios de comunicación.



Las instituciones interesadas en participar pueden coordinar la actividad con Silvana Lovato, comunicándose al (0351) 5539100 o escribiendo al correo electrónico: recepcion@srtunc.com.ar.