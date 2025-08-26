Los estudiantes de 5º Año “B” del Instituto Amparo de María realizaron una visita educativa a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT Media).





Durante la jornada, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer el detrás de escena de la producción de programas de radio y televisión en un medio de comunicación público.

Los chicos y chicas vivieron una experiencia de aprendizaje en el corazón de los medios. Acompañados por sus profesoras Katha, Lara y Mili, los alumnos recorrieron la planta transmisora de SRT Media y exploraron las diferentes áreas de trabajo.







La visita incluyó los estudios de Canal 10, Radio Universidad 580 AM, 102.3 FM, Canal U y el portal de noticias digital Cba24N. Esta inmersión les permitió comprender cómo se coordinan los distintos equipos para llevar la información y el entretenimiento a los hogares de la provincia.





Uno de los momentos más destacados de la visita fue la participación en el programa en vivo “Mirá quién Habla”.

La visita de los estudiantes del Instituto Amparo de María es un ejemplo del compromiso de los SRT con la educación y la comunidad. SRT Media mantiene sus puertas abiertas a colegios, universidades e instituciones que deseen que sus alumnos conozcan de cerca el funcionamiento de un medio público. Estas visitas educativas son coordinadas por Silvana Lovato.



Más información: