Juan Grabois, dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (ETEP) y el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, debatieron este jueves en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Economía Popular, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba.

Tocaron varios temas interesantes, entre ellos el rol del campo, la productividad, y la finalidad del dinero: ¿productividad o felicidad?.

La palabra de Grabois

El dirigente comenzó haciendo referencia a un libro que escribió años atras llamado "La clase peligrosa" que apuntaba contra Grobocopatel. "No era él, era un símbolo porque no lo conocía. Nunca entendí muy bien qué es lo que hace. Aunque él tampoco sabe muy bien lo que hacemos nosotros”.

“Sé muy poco... que en Argentina, en los últimos 10 años, se desmontaron aproximadamente 2 millones y medio de hectáreas de bosques nativos”. Ademas destacó las muertes en la zona de Sanrtiago del Estero por el avance de la agricultura, para poner plantaciones de soja.

"Toda esa muerte, ese desmonte, la contaminación por Glifosato era Grobocopatel”, destacó.

“Estamos de acuerdo en un par de cosas. En otras no. En lo que no estamos de acuerdo en lo que es productividad. Para mí la cosa menos productiva del mundo es la soja. ¡Si hay algo que no es productivo es la soja!”.

“Medimos la productividad en relación a la rentabilidad en términos de dinero. Es una mala medida. Hay que medirla de otra forma. Con cuántos seres humanos son más felices, por ejemplo".

"Tenemos que construir una nueva forma de vivir, no una competencia contra la locomotora suicida de la economía capitalista”.

La palabra del empresario

“En muchas cosas coincido. Una es la del desmonte y los impactos que genera. Para eso se tiene que basar en el rol del Estado y cumplir lo que se dice. Si hay zonas que no se pueden desmontar, no hay que hacerlo. El Estado debe controlarlo”.

Además argumentó que "nunca dejó de trabajar tratando de colaborar para que las comunidades originarias se inserten". “El fin de esas comunidades es ser feliz. No son como nosotros los capitalistas”.

Para el empresario, la "productividad" es lograr "más con menos" y que eso puede dar felicidad. "Coincido también con Juan en la búsqueda de un modelo que dé felicidad”.

“Felicidad también implica libertad, autonomía, hacer algo por sí mismo, de ser solidario. Felicidad puede ser muchas cosas”.

Para el empresario la productividad es un “acto de amor y genera un vínculo virtuoso”. Sin embargo destacó que la productividad no solamente depende del talento de los trabajadores sino del “ambiente”.

“Si estás expuesto continuamente a cortes de tránsito, habrá menos productividad. No estoy en contra de que se hagan reclamos. Hay que buscar ejes que ordenen ese problema. Eso atenta contra la productividad”.