La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, recibió 4.865 denuncias y reclamos online en el trimestre que va de julio a septiembre de 2020.

Los mismos son realizados por consumidores y usuarios, por diversas situaciones vinculadas con compras y contrataciones de bienes y servicios.

Los rubros más denunciados fueron: bancos y tarjetas de crédito, internet y televisión por cable, telefonía celular, electrodomésticos (compras online y a través de plataformas web) y planes de ahorro de vehículos nuevos y usados (multimarcas).

Además, recibió 8.900 consultas en idéntico período.

Las denuncias se registraron a través de los canales habilitados de Defensa del Consumidor: Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2, mails, redes sociales y 0800.

El titular de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Daniel Mousist, dijo que “los reclamos fueron aumentando desde el inicio de la cuarentena porque se incrementó la venta electrónica, la gente se adecuó y vio que era cómodo denunciar de manera online”.

En los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020, antes de que Córdoba adhiriera al aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, Defensa del Consumidor recibía entre 800 y 900 denuncias mensuales. Pero en julio, agosto y septiembre últimos hubo más de 1.600 denuncias por mes.

El 65% de los conflictos se resolvió en la etapa conciliatoria, en la cual el proveedor denunciado reparó el perjuicio y el consumidor aceptó. De los casos solucionados, el 40% se zanjaron en la primera comunicación o intimación enviada al denunciado. Los reclamos restantes requirieron nuevos emplazamientos y segundas intimaciones.

El otro 35% de las denuncias pasó al área jurídica de Defensa del Consumidor.

Recomendaciones para consumidores y usuarios:

Dado el aumento de denuncias, Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial recordó las recomendaciones para minimizar o evitar riesgos en compras y contrataciones.

Compras online: ingresar a un sitio seguro, donde figure el candado cerrado antes del comienzo de la URL; no comprar a través de redes sociales; no divulgar ni dar a conocer claves por correos electrónicos; evitar comprar en páginas extranjeras; asegurarse el envío de la factura de compra al mail consignado; derecho a devolver el producto dentro de los 10 días de adquirido o desde que se recibe en el domicilio, sin costo alguno.

Compra de automotores: antes de comprar o señar, consultar en Defensa del Consumidor si la firma figura en el Registro Público de Infractores a la ley 24.240; con plan de ahorro tradicional las cuotas son móviles y suben cuando aumenta el valor del vehículo; en usados pedir garantía por escrito, que es de tres meses por ley; si la compra es a través de un crédito, pedir copia del contrato.

Compra de viviendas prefabricadas: antes de comprar, consultar en Defensa del Consumidor si la firma figura en el Registro Público de Infractores a la ley 24.240; averiguar en la Afip si el Cuit de la empresa o titular están activos y bajo el rubro de la actividad; pedir informe crediticio de la firma; solicitar copia del contrato antes de abonar.

Pedido de préstamos en entidades no bancarias: solicitar copia del contrato del préstamo o mutuo dinerario a suscribir, donde debe figurar el importe de cada cuota, tasa de interés y monto total a financiar.

Contratación de servicios de Internet, cable y telefonía celular: debe suministrarse el servicio según las características ofrecidas y publicitadas; se puede pedir la baja a través de un botón que deben tener las empresas en sus páginas web.

Uso seguro de tarjetas de crédito y débito: si la compra es presencial, no perder de vista el plástico; no brindar claves por redes sociales ni en respuesta a un mail que las solicite; antes de extraer dinero de un cajero revisar que la boca de ingreso de la tarjeta no esté adulterada, dañada o con signos anormales de uso.

Deudas con tarjetas de crédito y bancos: se puede conocer cómo está compuesta la deuda (capital e intereses); las entidades deben brindar información detallada sobre la deuda.