¿Alguna vez te pasó que un hombre te explicara lo que vos ya sabías? Esto fue lo que le pasó a la escritora Rebecca Solnit quien se encontró en una situación en la que un hombre le estaba explicando a ella de qué trataba el libro que ella misma había escrito. ¿Nos extraña está situación? Me parece que no. De hecho, ese episodio se convirtió en el primer capítulo de su libro "los hombres me explican cosas" e inspiró a que surgiera el término "mansplaining" o en su versión hispana: la machoexplicación.

La machoexplicación es una conducta que aparece cuando te explican, de forma condescendiente y paternalista, un tema que vos ya sabés o sos experta, sin que vos se lo pidas. Esta forma de proceder busca deslegitimar a través del lenguaje porque asumen que vos, que sos mujer, no sabes, o ponen en duda tus habilidades de comprensión.

¿Cómo reconocer una situación de mansplainig? Es importante decir que, si bien puede aparecer en cualquier tipo de espacios y le puede ocurrir a ambos géneros, es en entornos laborales donde este tipos de conductas aparecen y son usualmente los hombres en ponerlos en práctica sobre las mujeres. Esto sucede porque quienes usualmente ocupan lugares de poder son principalmente los hombres, y necesitan demostrar que siempre saben más que vos, ya sea a través de explicaciones, correcciones o consejos.

Pero la machoexplicación no es la única palabra que describe el micromachismo que aparece en el espacio laboral, es sólo la punta del iceberg. Gracias al mainsplaining surgieron nuevos conceptos que nombran y describen diversas prácticas machistas que antes pasaban desapercibidas.

Así surgieron: el manterruption, que hace referencia a una situación en la que un hombre interrumpe de manera innecesaria a una mujer en medio de un discurso. El manologue o monólogo masculino, que hace referencia a los sermones de los hombres a las mujeres que tienen como único propósito exponer sus amplios conocimientos sobre el tema en cuestión y manspreading o despatarre masculino que hace referencia a una costumbre muy masculina de hombres que se sientan con las piernas muy abiertas en lugares públicos.

Recientemente apareció otro término que se viralizó en las redes sociales y que fue rápidamente señalada como una actitud machista cotidiana que necesitaba ser visibilizada.

El término "hepeating" surge de la unión de he (él) - repeat, repeating (repetir) y fue rápidamente asimilado y replicado por otras usuarias que también contaban sus historias en respuesta a la publicación de la profesora.

"Un tipo en el trabajo hizo una recomendación, lo llamé y le dije: 'Es exactamente lo que propuse la semana pasada". "¡Esto me pasaba todo el tiempo en mi trabajo anterior', fue una de las respuestas.

Pero, ¿qué es el “hepeating”? El concepto hace referencia a situaciones en la que un compañero de trabajo, o tu jefe, te roba y se queda con el crédito por tus ideas, o cuándo tus ideas son totalmente ignoradas o rechazadas por el resto de tus compañeros, pero cuándo a la misma idea se la apropia y la evoca un hombre pasan a ser “geniales” y los felicitan.

Es importante aclarar que el término no pasa por el hecho de la apropiación de ideas, sino por la validación externa que tiene un proyecto presentado por un hombre a cuando es presentado por una mujer.

Este nuevo concepto apareció gracias a la profesora y usuaria de Twitter Nicole Gugliucci, quien publicó un tuit que decía:

“Mis amigas crearon una palabra: hepeated. Para cuando una mujer sugiere una idea y es ignorada, pero luego un chico dice lo mismo y a todos les encanta.”