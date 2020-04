Los casos de dengue siguen en aumento, en Córdoba y en el resto del país.

En nuestra provincia el número ya superó ampliamente los 2500 casos y en Argentina la enfermedad afectó a más de 13 mil personas.

Tanto desde la Municipalidad de Córdoba como del Gobierno de la Provincia llevan adelante acciones para evitar la propagación de mosquito aedes aegypti: campañas, fumigaciones e instalación de contenedores de saneamiento ambiental.

Sin embargo, muchos vecinos aun no se concientizan sobre esta enfermedad que provoca muertes y afectan la vida y la salud de quienes los rodean, vecinos incluidos.

El tweet de una joven cordobesa despertó el alarma, por lo menos en redes sociales.

Contó: "Una vecina de mi barrio se contagió dengue sin salir de la casa. Cuando llamó para que vinieran desinfectar, los fumigadores desde el techo se dieron cuenta de que en la misma manzana estaba esta pileta".

Ante esto, surge el interrogante ¿Dónde denunciar estas situaciones?

Teléfonos para consultas y denuncias

Gobierno de la Provincia de Córdoba

Teléfono al 0351- 4291349, int: 253 o por correo electrónico a zoonosiscba@gmail.com

Ministerio de Salud de la Nación

Teléfono 0800-222-0651 de lunes a viernes de 8 a 22hs y sábados, domingos y feriados de 9 a 18hs.

¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

¿Cuáles son los síntomas?

- fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

- nauseas y vómitos

- cansancio intenso

- aparición de manchas en la piel

- picazón y/o sangrado de nariz y encías

Ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan que ante síntomas de dengue, no haya automedicación: no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicar inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es consultar al médico para que él indique la medicación adecuada.

¿Cómo puede prevenirse?

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos).

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito

La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.

- Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

- Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).

- Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

- Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

- Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.

- Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

- Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Es importante prevenir la picadura del mosquito

- Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

- Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

- Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.

- Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

- Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.