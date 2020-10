Carolina vivió una situación lamentable cuando fue a retirar las pertenencias de su madre, quien falleció con diagnóstico positivo de Covid-19, a la Clínica Aconcagua.

La mujer denuncia que en la bolsa que le entregaron no estaban ni el anillo de casada, ni los lentes, ni el celular de su madre. La adulta mayor había ingresado dos semanas atrás a sala común y debió ser derivada a terapia intensiva.

"Me entregaron esto de mi mamá: es una toalla, un shampoo y un jabón. Le faltan todas sus pertenencias de oro, le falta su celular. Y nadie me da explicaciones", expresó Carolina. En diálogo con Canal 10, indicó que desde la clínica le dijeron que su madre no tenía eso.

"Yo tengo pruebas, tengo mensajes que mi mamá me mandaba de adentro de la clínica. Nadie me quiere atender y me dicen que las cosas se las robaron", señaló la damnificada.

Desde que la llevaron a la Clínica, la situación fue tensa en todo momento. Sospechas de Covid-19, traslados y, en un momento, la imposibilidad de verla. "Era lo único que me quedaba de ella", lamentó Carolina.

"No me interesa el valor. Sí me interesa que tengan un poco de respeto por los pacientes. Hablo porque hoy es mi mamá pero puede ser otra persona a la que le han robado sus cosas"