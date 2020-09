El Concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, realizó una denuncia penal en contra de Movypark, la firma que hasta marzo de este año y luego de varias dificultades, prestó el servicio de estacionamiento medido prepago en la ciudad de Córdoba.

Mediante la acción presentada ante el Ministerio Público Fiscal, Quinteros “solicitó que se proceda a realizar una investigación penal preparatoria respecto al accionar de los socios y directores de las sociedades que integran la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) denominada comercialmente MOVYPARK integrada por las empresas PLUS MOBILE COMMUNICATIONS S.A Y MOVIPAY S.A, y dilucidar si se configuró un hecho delictivo en contra de los usuarios del servicio de estacionamiento medido de la Ciudad de Córdoba que tenían fondos depositados en sus cuentas de usuario y que no les fueron restituidos hasta el día de la fecha y/o la comisión de cualquier otro hecho tipificado en nuestro C.P.”.

La denuncia fue efectuada en las últimas horas y recayó en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 5 a cargo del Dr. Gustavo Dalma.

La firma fue cuestionada cuando en 2019 se produjo una masiva filtración de datos personales de los usuarios. Quinteros reprochó que el sistema haya seguido activo, pese a ese acontecimiento, hasta marzo de 2020 cuando se suspendió el servicio. Incluso por esos días, surgió otra fuerte polémica cuando desde el Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la Universidad Nacional de La Plata (Cespi), desde donde se gestionaba el software con el que funciona la app de Movypark, se denunció que la empresa mantenía una "deuda millonaria" por servicios impagos.

“La denuncia penal tiene como objetivo que se investigue la posible comisión del delito de Defraudación por Retención Indebida (art. 173 inc. 2 del C.P) por parte de la empresa concesionaria del servicio de Estacionamiento Medido, ya que luego de rescindido el contrato (facultado por el Concejo Deliberante por ordenanza que también facultó al DEM a intimar a la empresa para la devolución de los saldos a favor de los usuarios), MovyPark no solamente no precedió a su devolución sino que anunció que accionará judicialmente contra el municipio capitalino”, indicó Quinteros, al referirse a parte de la presentación realizada.

¿Y el dinero de los usuarios?

El concejal oficialista Juan Domingo Viola ratificó lo dicho en marzo del corriente año: “El dinero se devolverá a los usuarios en crédito disponible para seguir estacionando con la nueva aplicación que se pondrá en marcha”.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que de esta situación se hace cargo la Municipalidad, que será la que administrará el nuevo SEM (Sistema de Estacionamiento Medido)”, dijo Viola, al descartar que la implementación del nuevo estacionamiento medido se haya estancado.

Viola le confirmó a cba24n.com.ar que se está avanzando en una nueva aplicación, que estará a cargo de la UTN Córdoba, con respaldo de la Universidad de La Plata. Sin embargo, recordó que por ahora todo el estacionamiento medido es libre, por lo que no es necesario formular pagos o utilizar una app para dejar el vehículo.

De este modo, Viola descartó que el dinero que usuarios y usuarias depositaron originalmente en Movypark corra peligro de perderse. “Será devuelto en la nueva aplicación”, insistió.